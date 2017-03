Năm 2017, Việt Nam chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà tổ chức các hoạt động APEC là cơ hội giúp cộng đồng doanh nghiệp Việt nắm bắt xu thế đầu tư, kinh doanh, hội nhập kinh tế quốc tế.

Dây chuyền may áo sơ mi tại nhà máy của Tổng công ty cổ phần may Nhà Bè. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Năm 2017, Việt Nam chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà tổ chức các hoạt động của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung.”

Đây sẽ là cơ hội giúp cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt xu thế đầu tư, kinh doanh và hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần cải thiện môi trường hợp tác kinh doanh trong khu vực, trao đổi và học tập kinh nghiệm lẫn nhau; đồng thời tiếp cận các đối tác thương mại, đầu tư tiềm năng của các nền kinh tế APEC.

APEC là diễn đàn khu vực duy nhất hội tụ các nền kinh tế hàng đầu trên thế giới và cũng là diễn đàn liên kết kinh tế quy mô lớn nhất châu Á-Thái Bình Dương với 39% dân số thế giới, 59% GDP toàn cầu, 48% thương mại toàn cầu và chiếm 53% tổng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của thế giới.

APEC cũng là cơ chế khu vực duy nhất đề cao vai trò của doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp tham gia hợp tác trong nhiều lĩnh vực…

Hiện nay, 13/15 các hiệp định thương mại tự do của Việt Nam là với 18 nền kinh tế thành viên trong nhóm APEC.

Với 20 hoạt động lớn và 159 cuộc họp trong khuôn khổ APEC Việt Nam 2017 diễn ra ở 8 tỉnh, thành phố trên cả nước trong năm 2017, sẽ là cơ hội giúp các doanh nghiệp Việt Nam được gặp gỡ, liên kết với các doanh nghiệp nước ngoài.

Đây cũng là dịp giúp các doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất toàn cầu, qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, kết nối và quảng bá hình ảnh, giới thiệu sản phẩm tới các đối tác then chốt và với các tập đoàn hàng đầu thế giới.

Quan trọng hơn là giúp các doanh nghiệp Việt Nam thay đổi tư duy và xây dựng văn hóa hội nhập./.