Chiều 17/4, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 410 km về phía Đông Bắc.

Vị trí tâm áp thấp. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều 17/4, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 410 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 13 giờ ngày 18/4, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 450km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng di chuyển lên phía Bắc.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy đang tồn tại vùng mây đối lưu gây mưa dông ở phía tây Thành phố Hà Nội đang có xu hướng di chuyển về phía nội thành Hà Nội. Trong khoảng 30 phút tới vùng mây đối lưu này sẽ gây mưa rào và dông cho các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Tây Hồ… sau đó vùng mưa sẽ tiếp tục lan sang các quận nội thành khác. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 17, ngày 18/4, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 70-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 75-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, vùng núi phía Tây có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 55-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 55-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 55-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C./.