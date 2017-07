* Bão số 3 đi vào đất liền và suy yếu * Thông báo tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở khu vực bắc Biển Đông đã mạnh lên thành cơn bão số 4. Dự báo 16 giờ hôm nay 24-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ vĩ bắc; 109,9 độ kinh đông, ngay trên vùng biển phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) và tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 16 giờ ngày 25-7, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Bình khoảng 180 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10; sóng biển cao từ 3 đến 5 m; biển động mạnh.

* Ngày 23-7, sau khi đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), bão số 3 đã suy yếu dần thành ATNĐ. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, ATNĐ tiếp tục di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi sang khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6.

* Nhằm chủ động ứng phó với bão số 4, ngày 23-7, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai có Công điện số 29/CĐ-TW điện Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng và các bộ, ngành liên quan thông báo kịp thời cho các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm; sẵn sàng triển khai phương án bảo đảm an toàn về người, tài sản tại khu vực du lịch ven biển, trên các đảo, trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản và tại những khu vực thường xuyên bị ngập; chủ động tiêu thoát nước đệm bảo đảm an toàn chống úng cho các diện tích lúa và hoa màu; kiểm tra sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, suối, khu vực thấp trũng thường xuyên bị ngập để sẵn sàng ứng phó; bố trí lực lượng, phương tiện để kịp thời xử lý các tình huống bảo đảm giao thông thông suốt…

* Để chủ động phòng, tránh bão, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, và Bộ đội Biên phòng đã phối hợp các địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 32.150 phương tiện với 152.680 lao động biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 3 và số 4 để chủ động phòng tránh.

* Mưa, lũ những ngày qua ở các tỉnh Sơn La, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh làm một người chết, một người mất tích và bốn người bị thương. Mưa, lũ cũng làm sập, đổ, cuốn trôi 13 nhà dân; 209 nhà phải di dời khẩn cấp; hơn 1.600 ha lúa, hoa màu bị ngập, hư hại, 359 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 3.888 m kênh mương, 1.543 m kè bị hư hỏng, sạt lở; hơn 125 ha ao hồ bị thiệt hại.

* Chiều 23-7, tại Km 334+200, trên quốc lộ 4H, thuộc địa bàn xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) xảy ra sạt lở với khối lượng đất đá hàng nghìn mét khối, kéo dài gần 200 m, khiến giao thông từ Lai Châu đi Mường Tè và ngược lại tê liệt hoàn toàn.

* Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hải Dương cho biết, các sông ở hạ lưu trên địa bàn tỉnh Hải Dương đang ở thời kỳ triều cường nên mực nước dâng cao, có thể vượt mức BĐ 1. Do đó các sở, ban, ngành và địa phương đã khẩn trương triển khai các phương án bảo đảm an toàn về người, tài sản tại những khu vực có thể bị ảnh hưởng khi nước sông lên cao; rà soát các công trình đê điều, thủy lợi, nhất là các trọng điểm phòng chống lụt bão, các điểm xung yếu để có phương án ứng phó phù hợp.

* Tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, hiện mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,49 m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,1 m. Dự báo, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên, đến ngày 26-7, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu lên mức 2,8 m; trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 2,4 m.

* Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) cho biết, lúc 6 giờ sáng 23-7, tàu SAR 413 đã tiếp cận tàu hàng Hai su 2, cập mạn và chuyển thuyền viên Zhang Qi lên tàu, sơ cứu và khẩn cấp chuyển nạn nhân về cấp cứu tại Bệnh viện Lê Lợi, TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Trước đó, lúc 18 giờ 40 phút ngày 22-7, Vietnam MRCC nhận được tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Trung Quốc cho biết, tàu Hai su 2, quốc tịch Hồng Công (Trung Quốc) từ Trung Quốc đi Thái-lan, khi qua vùng biển Việt Nam, thuyền viên Zhang Qi (SN 1960, quốc tịch Trung Quốc) là thợ điện trên tàu bị đột quỵ, đề nghị cứu nạn khẩn cấp. Vietnam MRCC đã điều động tàu cứu nạn SAR 413 thường trực tại Vũng Tàu lên đường, phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cho thuyền viên điều trị, cấp cứu nhanh nhất.

VNA lùi giờ tám chuyến bay do bão số 3

Ngày 23-7, Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) cho biết, do ảnh hưởng của bão số 3 (bão Roke) tại khu vực Biển Đông, để bảo đảm an toàn, VNA dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác, lùi giờ tám chuyến bay giữa Hà Nội/TP Hồ Chí Minh và Quảng Châu, Hồng Công, (Trung Quốc) trong chiều 23-7. Thời gian khởi hành mới của các chuyến bay này sẽ chậm từ 2 giờ 30 phút đến 4 giờ. Ngoài ra, một số chuyến bay nội địa của Hãng cũng bị chậm do ảnh hưởng dây chuyền.

