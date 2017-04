Một số nước trên thế giới, áp khung giá sàn vé máy bay là hình thức nhằm giảm cạnh tranh không lành mạnh. Tuy nhiên, sau khi áp dụng nhiều nước đã bãi bỏ.

Dẫn lời ông Nguyễn Xuân Thành, Giảng viên chính sách công, Đại học Fulbright Việt Nam bình luận về đề xuất giá sàn với vé máy bay nội địa ở Việt Nam, CafeF/Trí thức trẻ cho biết: “Có hai lý do để đề xuất giá sàn đối với dịch vụ hàng không nội địa. Các DN bị cạnh tranh thì lo ngại đối thủ cắt giảm giá thấp hơn chi phí, thậm chí đưa ra mức giá thấp kỷ lục hay còn gọi là “cạnh tranh hủy diệt”, nhằm chiếm lĩnh thị trường. Cơ quan chức năng thì lo ngại các hãng cạnh tranh giá rẻ cắt giảm chi phí, không đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ, ảnh hưởng an toàn bay. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy đặt giá sàn để giải quyết hai vấn đề này không phải là một chính sách tốt”.

Một số nước trên thế giới đã áp dụng khung giá sàn vé máy bay, tuy nhiên Chính phủ các nước đã phải dỡ bỏ. Ảnh minh họa

Theo thông tin trên CafeF/Trí thức trẻ, năm 2009, Cục Hàng không Trung Quốc ấn định giá sàn trên 699 chuyến bay nhằm ngăn chặn cạnh tranh không lành mạnh, vé máy bay được yêu cầu không bán dưới 45% chi phí trực tiếp. Chính sách khiến cho giá vé máy bay nội của Trung Quốc thuộc vào mức cao trên thế giới. Tuy nhiên, đến nay, chính sách này đã được hủy bỏ.

Trong khi đó, trước 2015, Indonesia quy định mức giá sàn cho vé máy bay là 30% giá trần để phòng ngừa nguy cơ cạnh tranh giá quá thấp so với giá thành. Tuy nhiên, sau loạt sự cố hàng không của nước này, Indonesia đã tăng giá sàn lên 40% giá trần nhằm cho phép họ chi nhiều hơn cho an toàn. Tuy nhiên, điều thú vị là Indonesia chưa cải thiện được mức độ an toàn bay nội địa, và ở mức thuộc hàng thấp nhất thế giới theo đánh giá của Airlineratings.com năm 2016.

Cũng theo CafeF/Trí thức trẻ, ở Ấn Độ, Chính phủ cho rằng giá vé máy bay không được điều chỉnh bởi Nhà nước vì chúng được xác định bởi sự tương tác của các lực lượng trên thị trường. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ giới hạn mức giá trần để đảm bảo lợi ích tốt nhất cho người dân. Giá vé sàn sẽ phụ thuộc vào chi phí hòa vốn của mỗi hãng hàng không. Nhờ đó, mức giá vé nội địa của Ấn Độ ở mức 2,27 USD/km - ở mức thấp trên thế giới.

Năm 2002, Argentina áp đặt giá sàn và giá trần nhằm ổn định ngành và đảm bảo lợi nhuận. Song điều này khiến chi phí chuyến bay quá cao, ngành hàng không tăng trưởng chậm. Đến 2015, Chính phủ đã gỡ bỏ hạn chế giá trần và các hãng hàng không đang kỳ vọng giá sàn sẽ được loại bỏ vào năm 2017.

Trước đó, theo nguồn tin của Báo Lao Động, Cục Hàng không đang lấy ý kiến về dự thảo áp khung giá sàn cho dịch vụ vận chuyển hàng không hạng vé phổ thông cơ bản trên các đường bay nội địa để thay thế quyết định 3282/QĐ-BTC ngày 19/12/2014. Theo đó, bên cạnh quy định sẵn có về khung giá trần, Cục Hàng không đề xuất áp thêm khung giá sàn cho các đường bay nội địa và đã tổ chức một cuộc họp lấy ý kiến các hãng hàng không về vấn đề này.

Được biết, dự thảo này nhận được sự ủng hộ của một số hãng hàng không như Vietnam Airlines hay Jetstar nhưng vấp phải sự phản đối từ hãng hàng không giá rẻ Vietjet.

Về đề xuất này, Báo Vietnamplus dẫn lời Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường khẳng định, Bộ không bao giờ đặt lợi ích cho 1 hãng hàng không nào. Mà trước hết phải là lợi ích của người dân, quan trọng nhất là đưa ra cơ chế phù hợp đảm bảo tính cạnh tranh, lợi nhuận đi đôi với chất lượng dịch vụ.

“Các hãng hàng không có giá vé khuyến mại 0 đồng. Trên thế giới, các nước đều có chính sách khuyến mãi vào đúng mùa lễ hội chứ không riêng mùa thấp điểm, đó là phương thức trong kinh doanh. Cơ quan quản lý Nhà nước không bảo hộ cho một hãng hàng không. Việc thay đổi giá vé 5% là quyền của DN,” Thứ trưởng cho hay.

Đỗ Thu Thoan (t.h)