Rất đông người tại chợ Lương Văn Can (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) tìm tới quầy thịt của chị Xuyến, người bị đổ nhớt và phân lên phản thịt, mua giúp chị.

Chị Đỗ Thị Xuyến (SN 1994, tại xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) cho biết: Số thịt lợn hôm qua bị đổ dầu luyn và phân đã được gia đình mang đi tiêu hủy. Giá trị của số thịt này khoảng 6 triệu đồng.

Quầy thịt của chị Xuyến mở cửa trở lại sáng nay

Đông đảo người dân đến mua thịt giúp chị

Chị Xuyến chia sẻ: “Tôi chỉ muốn buôn bán kiếm miếng cơm, cũng chẳng có ý giành khách"

Nhà chị Xuyến còn gần 10 con lợn. Chị dự tính mổ bán hết số lợn rồi sẽ quay lại bán tôm, cá.

Những người tìm đến quầy của chị Xuyến mua thịt ủng hộ chị đều bất bình với hành động cạnh tranh “bẩn” của quầy thịt nổi tiếng nhất chợ Lương Văn Can.

Chị Xuyến bán tôm, cá ở chợ Lương Văn Can 3-4 năm nay. Khoảng 1 tuần nay, do thịt lợn ở quê quá rẻ nên chị đã quay ra bán thịt lợn ở chợ.

Trước đó như Dân việt đã đưa tin, nhiều người phẫn nộ trước clip ghi lại hình ảnh một phụ nữ bán thịt bị kẻ xấu hắt chất bẩn lên cả phản thịt. Ngay sau đó, Công an phường Máy Tơ đã đến lấy lời khai của các bên liên quan, sau đó chuyển hồ sơ lên Công an quận Ngô Quyền để củng cố chứng cứ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo một nguồn tin, hôm qua, Công an quận Ngô Quyền đã triệu tập 2 đối tượng hất dầu luyn, chất bẩn vào phản thịt lợn tại chợ Lương Văn Can để làm rõ vụ việc. Ghi nhận ban đầu, dầu luyn và chất bẩn đã làm hỏng gần 1 tạ thịt. Công an quận đang tiếp tục điều tra làm rõ và sẽ xử lý nghiêm, nếu đủ điều kiện sẽ khởi tố hành vi hủy hoại tài sản.