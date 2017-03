Anh đang lên các phương án dự phòng trong trường hợp cuộc đàm phán về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, đổ vỡ.

Tuyên bố trên được Bộ trưởng phụ trách tiến trình đàm phán Brexit David Davis đưa ra ngày 12/3 trong bối cảnh London đang tiến gần hơn tới thời điểm chính thức kích hoạt điều khoản 50 Hiệp ước Lisbon - điều kiện bắt buộc để khởi động tiến trình đàm phán giữa Anh và EU liên quan đến Brexit.

Trao đổi với hãng tin BBC, Bộ trưởng Davis cho rằng chắc chắn mọi người dân Anh đều hy vọng cuộc đàm phán về tiến trình Brexit sẽ có kết quả tốt đẹp, song chính phủ vẫn đang chuẩn bị các kế hoạch đề phòng cho mọi kịch bản xảy ra, bao gồm cả trường hợp Anh rời khỏi EU mà không đạt được bất cứ thỏa thuận nào, hay còn gọi là "Brexit cứng". Ông cũng kêu gọi các nghị sĩ quốc hội ủng hộ Brexit và sẽ sớm thông qua dự luật Brexit do Chính phủ Anh đề xuất.

Bộ trưởng Phụ trách tiến trình đàm phán đưa Anh rời Liên minh châu Âu. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiện dự luật về Brexit vẫn đang chờ được Quốc hội Anh thông qua. Dự luật này cho phép Thủ tướng kích hoạt điều 50 Hiệp ước Lisbon để chính thức khởi động tiến trình đàm phán về việc Anh rời khỏi mái nhà chung châu Âu. Thượng viện Anh đã yêu cầu bổ sung vào dự luật quyền phủ quyết của các nghị sĩ đối với kết quả đàm phán của Thủ tướng Theresa May với EU, cũng như điều khoản nhằm đảm bảo quyền lợi của các công dân EU tại Anh sau Brexit.

Do những yêu cầu trên của Thượng viện, dự luật Brexit sẽ được trình lại tại Hạ viện vào ngày 13/3 tới. Hạ viện sẽ ra quyết định cuối cùng có chỉnh sửa bổ sung hay giữ nguyên nội dung dự luật Brexit do Chính phủ đệ trình. Sau khi dự luật Brexit được thông qua thì Thủ tướng May mới có thể kích hoạt điều 50 Hiệp ước Lisbon, gửi thư thông báo với Chủ tịch Hội đồng châu Âu để chính thức bắt đầu tiến trình đàm phán Anh-EU dự kiến kéo dài 2 năm.

Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Anh, ông Crispin Blunt, khuyến cáo Chính phủ Anh cần chuẩn bị kịch bản phòng tránh rủi ro trong trường hợp các cuộc đàm phán về Brexit đổ vỡ. Theo nghị sĩ thuộc đảng Bảo thủ cầm quyền này, tiến trình đàm phán giữa Anh và EU một khi đổ vỡ sẽ gây ra "hậu quả hết sức tiêu cực", gây tổn hại kinh tế cho cả hai phía, buộc nhiều doanh nghiệp và cá nhân rơi vào tình trạng rối loạn pháp lý.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Anh sẽ chính thức công bố quyết định Brexit vào ngày 29/3 tới, khởi động tiến trình đàm phán giữa Anh và EU, dự kiến kéo dài 2 năm. Tuy nhiên, bà May từng thể hiện rõ lập trường rằng Anh sẽ sẵn sàng rời khỏi EU mà không cần bất kỳ thỏa thuận nào một khi phía EU gây sức ép. Theo bà, một kịch bản "Brexit cứng" còn hơn là chấp thuận những thỏa thuận "thua thiệt" với EU.

TTXVN/Tin Tức