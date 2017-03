Doanh nhân phố núi khiến nhiều cô gái ghen tị với Hồ Ngọc Hà trong nhiều năm qua, cả trước và sau khi hai người chia tay.

Mới đây, hình ảnh Cường Đôla đưa Hồ Ngọc Hà đi ăn mỳ đêm bằng siêu xe khiến nhiều người chú ý. Trong tấm hình, cặp đôi thân thiết và cười rất tươi bên nhau, Cường Đôla còn tận tụy mở cửa xe cho vợ cũ.

Sau khi khi đã vào quán, cả hai ngồi chung bàn và cười nói vui vẻ. Những hình ảnh này ngập lức khiến nhiều người chú ý, đặc biệt là sự ga lăng của Cường Đôla khi đưa vợ cũ đi ăn đêm bằng siêu xe nổi tiếng của mình.

Đây không phải lần đầu tiên Cường Đôla có những hành động đẹp với Hồ Ngọc Hà. Khi còn bên nhau với tư cách là vợ chồng, doanh nhân phố núi nhiều lần khiến Hồ Ngọc Hà bất ngờ bằng những hành động cực lãng mạn, chiều chuộng.

Đây là hình ảnh Cường Đôla đốt hàng trăm cây nến trước cửa nhà với dòng chữ "Happy Birthday HNH". Hành động này đã khiến Hà Hồ vô cùng hạnh phúc.

Trước đó, Quốc Cường đã nhen nhóm ý định thực hiện một bản thu ghi âm bài hát dành tặng sinh nhật vợ. Ca khúc I don't like to sleep alone của ca sĩ Paul Anka được vị doanh nhân trẻ tuổi chọn lựa. Với sự trợ giúp của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, Quốc Cường đã có được bản thu đúng dịp sinh nhật vợ.

Cường Đôla cho vợ cũ mượn siêu xe để xuất hiện trong liveshow của Noo Phước Thịnh, tháng 11.2016.

Doanh nhân Quốc Cường nổi tiếng với những hình ảnh lãng mạn khiến Hà Hồ bất ngờ. Khi nữ ca sĩ đi diễn xa, Quốc Cường đã chụp ảnh cùng chú gấu mà anh tặng Hà Hồ rồi ghép ảnh hai người vào với nhau tình cảm thế này.

Đóa hồng xanh mà Quốc Cường dành tặng Hồ Ngọc Hà trong một dịp sinh nhật.

Hình ảnh Cường Đôla và con trai trong một clip cầu kì mà anh chuẩn bị để mừng sinh nhật Hồ Ngọc Hà. Đây là thời điểm cả hai vẫn còn hạnh phúc bên nhau.

Bó hoa tươi cực cầu kì mà Cường Đôla dành tặng Hà Hồ trong một dịp đặc biệt. Anh đăng tải lên trang cá nhân Hồ Ngọc Hà với những lời lẽ ngọt ngào khiến nhiều cô gái ghen tị.

Những hình ảnh chiều chuộng của Quốc Cường dành cho Hà Hồ từng nhiều lần khiến khán giả chú ý. Họ nhanh chóng xếp cả hai vào hàng ngũ những cặp đôi đẹp nhất showbiz Việt.

Nhiều người tinh ý nhận ra Cường Đôla chụp ảnh tại địa điểm mà Hồ Ngọc Hà từng đi qua.

Đây là bức ảnh Cường Đôla chụp ảnh cho hai mẹ con Hà Hồ khi cả gia đình cùng tham dự một sự kiện.

Cường Đôla "lùi bước về sau" để chụp ảnh hai mẹ con.

Doanh nhân phố núi đi ăn cùng Hồ Ngọc Hà trong một lần ra Hà Nội.

Cường Đôla nhiều đưa hai mẹ con Hồ Ngọc Hà đi chơi bằng siêu xe của mình.

Hình ảnh cặp đôi bên nhau thân thiết khi còn mặn nồng.

Doanh nhân phố núi đi sau, kéo vali hành lí khi xuất hiện cùng Hồ Ngọc Hà và Subeo tại sân bay.

Dù đã chính thức chia tay nhưng Hồ Ngọc Hà và chồng cũ vẫn vui vẻ xuất hiện bên nhau trong những thời khắc quan trọng của con trai cưng - Subeo. Doanh nhân nổi tiếng vẫn thể hiện mình là một người đàn ông giàu tình cảm, vẫn rất gần gũi và quan tâm tới Hồ Ngọc Hà.

Hà Hồ và Cường Đôla công khai thể hiện tình cảm giữa chốn đông người.

"Đã nguyện thề chung sức nuôi con nhưng thời thế không thuận nên đành đường ai nấy đi. Cường biết người đàn bà ấy còn cả một sự nghiệp lớn phải gánh vác", Cường Đôla từng viết về Hồ Ngọc Hà như thế này.

Thời điểm Hồ Ngọc Hà vướng phải những scandal, Cường Đôla cũng là người đứng ra thanh minh, giải thích để mọi người không hiểu lầm về cô.

Sự đồng cảm và thấu hiểu của Cường Đô la dành cho vợ cũ thực sự khiến khán giả xúc động. Trải qua nhiều sóng gió, chồng cũ chưa một lần nhìn Hà Hồ với ánh mắt trách móc, oán giận. Hơn một lần anh ra mặt lên tiếng bảo vệ cô trước bão dư luận khiến nhiều người phải nể phục.

Cả hai rất thân thiết và tình cảm.

Cường Đôla để tay lên đùi cho Hồ Ngọc Hà kê tờ giấy để viết chữ.

Sinh nhật lần thứ 6 của Subeo, Hồ Ngọc Hà và chồng cũ tiếp tục tái hợp đầy tình cảm. Trong bức ảnh được ca sĩ Quế Vân chia sẻ, Cường Đô la ôm chặt Subeo, cùng vợ cũ đốt pháo sáng để mừng con trai tròn 6 tuổi.

Những hình ảnh đầy tình cảm của Hồ Ngọc Hà và Cường Đôla thuở còn mặn nồng. Dù đã chia tay nhưng cách hành xử văn minh của cả hai vẫn để lại ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ.

Tổ ấm ngày nào của cặp đôi từng một thời đẹp nhất showbiz Việt.