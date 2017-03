Cảnh sát Anh ngày 23.3 cho biết đã bắt giữ 7 người tại London và Birmingham liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại tòa nhà Quốc hội Anh hôm 22.3.

Cảnh sát tuần tra trên đường Whitehall ngày 23.3 sau vụ tấn công khủng bố ở khu vực tòa nhà quốc hội

“Chúng tôi đã lục soát 6 địa điểm và bắt giữ 7 đối tượng”, ông Mark Rowley, chỉ huy cảnh sát thủ đô phụ trách chống khủng bố phát biểu trong buổi họp báo ngày 23.3, theo AFP.

Ông Rowley từ chối công bố thông tin chi tiết về kẻ tấn công đã bị cảnh sát bắn chết trước đó.

Hãng tin AP dẫn lời một quan chức an ninh Anh giấu tên tiết lộ lực lượng an ninh Anh đã nhận diện kẻ tấn công và biết rõ về đối tượng này.

Vụ tấn công ở khu vực tòa nhà Quốc hội Anh ngày 22.3.2017

Vào ngày 22.3, một người đàn ông, được cho là người gốc Á trong độ tuổi 40, đã lái chiếc Hyundai i40 tông vào những người đi bộ trên cầu Westminster, rồi đâm vào hàng rào Điện Westminster (tức tòa nhà Quốc hội Anh), chạy bộ qua cổng vào và cầm dao đâm một cảnh sát, theo The Telegraph.

Vụ tấn công đã làm 4 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương. Hung thủ tiến hành vụ tấn công đã bị cảnh sát bắn chết và nằm trong số người thiệt mạng.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II hủy kế hoạch tới dự lễ khai trương trụ sở mới của Sở cảnh sát London vì lý do an ninh sau vụ khủng bố trên. Nhiều thành phố lớn của Mỹ như New York, Los Angeles cũng nhanh chóng siết chặt an ninh.

Vụ tấn công trên xảy ra giữa lúc an ninh tại châu Âu đang trong tình trạng báo động sau hàng loạt vụ tấn công khủng bố. Ngày 22.3 cũng đánh dấu một năm châu Âu rúng động vì vụ khủng bố đẫm máu tại Brussels (Bỉ) làm 32 dân thường và 3 kẻ tấn công thiệt mạng, khoảng 300 người bị thương.

Phúc Duy