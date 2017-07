Nhiều ý kiến cho rằng Angelina Jolie đang lạm dụng chuyện đời tư để lên mặt báo thay vì tập trung vào sự nghiệp.

Trở lại truyền thông bằng một bài phỏng vấn dài trên tạp chí Vanity Fair, nữ minh tinh 41 tuổi lần đầu chia sẻ nỗi đau mà mình phải gánh chịu sau cuộc hôn nhân tan vỡ. Cô chính thức độc thân gần một năm, kể từ khi đâm đơn ly dị tài tử Brad Pitt vào ngày 19/9/2016.

Đó từng là ngày buồn với những ai còn tin vào tình yêu, và một thiên tình sử đẹp nhất bước ra từ màn bạc. Nhưng rồi, cách mà cặp đôi đáp trả người hâm mộ thậm chí còn kịch tính hơn thời điểm họ đến với nhau.

Angelina Jolie quyết định giật phăng tấm màn mà thế giới vẫn thường nhìn vào, cho rằng họ đang là biểu tượng hạnh phúc tại Hollywood. Ở đó, Brad Pitt từ ngôi sao đang được khao khát, người cha tuyệt vời và người chồng đã bên Angelina Jolie lúc bệnh tật, bỗng trở thành gã đàn ông vũ phu, bạo hành trẻ em với lối sống bê tha, chìm trong hoang đàng.

Ống kính đột ngột chuyển sang Angelina Jolie, một phụ nữ vừa trải qua cay đắng từ mối quan hệ đổ vỡ, đang cố giành lại quyền nuôi 6 người con. Chưa cần nhờ đến sự can thiệp của toà án, dư luận đã định sẵn phần đúng về phía ai. Brad Pitt thất bại hoàn toàn trong cuộc chiến truyền thông trước Angelina Jolie, lúc này, đã là vợ cũ của anh.

Angelina Jolie 4.0

Angelina Jolie qua ống kính của nhiếp ảnh gia Mert Alas and Marcus Piggott. Ảnh: Vanity Fair.

Không phải những lời tâm sự, thổ lộ lúc nào cũng nhận được sự cảm thông, nhất là từ một ngôi sao như Angelina Jolie. Trang New York Post vừa đưa ra những bình luận tiêu cực về nữ diễn viên, mỉa mai Hollywood đã có tới bốn phiên bản Angelina Jolie qua từng thời kỳ.

“Đầu tiên, Angie nghiện ma tuý và đeo lọ máu của chồng lên cổ. Angie thứ hai là người mẹ đơn thân chuyên làm từ thiện. Thứ ba là một nửa của Brangelina, Angie góp phần tạo nên cặp đôi tuyệt vời mà chúng ta từng thấy vào năm ngoái. Và cuối cùng, Angie bây giờ lại làm người mẹ đơn thân, nhưng vừa dọn dẹp xong căn nhà mới mua sau 9 tháng trời xách vali đi ở thuê.

Thật dữ dội. Cũng giống như việc Pitt chia sẻ về hậu ly hôn, anh đã phải ngủ trên sàn nhà bạn mình gần hai tháng trời, dù chẳng có một minh tinh hạng A với khối tài sản hàng triệu USD sẽ làm như thế cả”.

Tác giả hoàn toàn không có vấn đề gì với bài phỏng vấn trên Vanity Fair. Cô tóm tắt lại ý chính bằng một thái độ trung tập. Nhưng sau khi kết thúc câu trích dẫn, cây viết này lại thể hiện sự ngờ vực về mục đích xuất hiện trên truyền thông của Angelina Jolie.

Angelina Jolie từng trở thành nữ hoàng phòng vé với bom tấn Maleficent.

“Từng lọt vào bảng đề cử Oscar thông qua vai trò diễn viên, Jolie cố gắng giới thiệu bản thân là một đạo diễn vào năm 2011, ấy thế mà qua mỗi phim – In the Land of Blood and Honey, Unbroken, By the Sea – đều thất bại nặng nề theo cấp độ từ cũ đến mới. Thế rồi trong bài phỏng vấn, Jolie đề cập đến dự án tiếp theo, một bộ phim kể về nạn diệt chủng tại Campuchia. Tất cả những gì cô ấy đang làm chỉ nhằm mục đích tiếp thị thương hiệu Angelina Jolie 4.0 mà thôi” –trang New York Post kết luận.

Chiêu trò hay sự thật?

Về phần Angelina Jolie, sau khi ly hôn, cô đã khóc rất nhiều trong nhà tắm để không cho 6 đứa con nhìn thấy. Nữ diễn viên 41 tuổi còn tiết lộ về căn bệnh mới của mình, chứng bị liệt một nửa bên cơ mặt. “Phụ nữ luôn tự xếp bản thân ở vị trí cuối cùng trong gia đình”, cô nói, và đồng thời còn chia sẻ về cách nuôi dạy con cái, rằng chúng nên ở nhà xem TV nhiều hơn.

Nhưng bằng chứng cho thấy giữa hành động và lời nói của Angelina Jolie đang có sự mâu thuẫn rất lớn. Cô trốn biệt trong nhà tắm để khóc song lại lên báo công khai với hàng triệu người. Cô vẫn dẫn con mình đi rong ruổi trên khắp thế giới, đến những nơi đang chiến tranh bất kể chúng có muốn hay không.

Sẽ thật không công bằng nếu đồng tình với quan điểm của New York Post về việc bài phỏng vấn trên Vanity Fair chỉ là chiêu trò. Angelina Jolie rõ ràng là một diễn viên thực tài. Cô sớm đoạt giải Oscar từ năm 24 tuổi và có thêm một đề cử vào năm 2006. Cô cũng dành nhiều thời gian cho các hoạt động thiện nguyện, giúp nhiều đứa trẻ mà trong số đó có những đứa con nuôi của cô đổi đời.

Tuy nhiên, có một điều không thể phủ nhận chính là trong ba năm trở lại đây, ngoài bom tấn Maleficent và By the Sea, những tin tức xuất hiện về Angelina Jolie đa phần xoay quanh vấn đề bệnh tật, sức khoẻ, hôn nhân mà thiếu đi những dấu ấn sự nghiệp.

“Chúng tôi đứng sau hậu trường. Chúng tôi quá thuần thục chuyện các ngôi sao làm giả scandal. Chúng tôi xem các chương trình thực tế được dàn dựng và chiếu những phiên bản được tô vẽ trên mạng xã hội của mình.” – tác giả Mauren Callahan viết.

Brad Pitt từng dính tin đồn ngoại tình với minh tinh nước Pháp Marion Colliard.

Rất khó để kết luận nữ diễn viên 41 tuổi có đang thật lòng hay không. Nhưng trong một thời đại mà các chiêu trò, màn kịch sắp đặt của những ngôi sao đang quá phổ biến, khi tấm ảnh Taylor Swift và Tom Hiddleston hôn nhau riêng tư trên bờ biển bị phát tán, khi Brad Pitt đột nhiên hứng chịu mọi chỉ trích lúc tin tức ly dị được công bố, thì phải chăng, Angelina Jolie đã không chỉ ngồi một chỗ để dằn vặt, đau buồn sau khi cuộc hôn nhân tan vỡ như lời cô từng nói.

Cũng trong đợt ly dị, một người bạn của Brad Pitt yêu cầu phía Angelina Jolie ngừng đưa những thông tin bất lợi cho nam tài tử. Còn một người bạn khác lại khẳng định đang có một chiến dịch bôi nhọ anh, khi có tin Brad Pitt ngoại tình với Marion Cotillard trong lúc tham gia bộ phim Allied.

Nhờ đó, Angelina Jolie đã được dư luận ủng hộ, thương cảm như cách họ đã làm với Jennifer Aniston hơn mười năm trước, dù thông tin vẫn chưa được xác thực và bản thân Angelina Jolie cũng từng là người sai.

Duy Vũ