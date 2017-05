Cặp sao từng lời qua tiếng lại trên báo, tưởng không thể nói chuyện được với nhau, nhưng rồi dẹp bỏ tất cả vì lợi ích của sáu con.

Khi Angelina Jolie và Brad Pitt bắt chuyến bay từ Nice (Pháp) về nhà ở Los Angeles (Mỹ) vào tháng 9/2016, họ không thể ngờ đó là hành trình khởi đầu cho cuộc chia tay ồn ào bậc nhất Hollywood. Trên chuyến về nhà, Brad Pitt bị cho là đã tranh cãi với con trai 15 tuổi - Maddox - khiến Angelina Jolie đệ đơn ly hôn. FBI sau đó phải vào cuộc điều tra vì tài tử nổi tiếng bị tố cáo bạo hành con.

Angelina Jolie và Brad Pitt khi còn bên nhau.

Kể từ đó, thông tin trên báo chí cho thấy họ dường như luôn ở hai "chiến tuyến". Nguồn tin của People khẳng định Angelina Jolie đã tiến hành một chiến dịch truyền thông về vụ ly hôn khiến Brad Pitt không kịp trở tay. Cô để TMZ là trang đầu tiên tung ra tin tức, đồng thời tiết lộ cô không hài lòng cách Brad Pitt nuôi dạy con cái. Angelina Jolie cũng hé lộ qua các nguồn tin về việc chồng uống rượu, nghiện ma túy và "có thể có vấn đề về kiểm soát cơn giận dữ"... Brad Pitt không thể làm gì ngoài việc lên báo đính chính và chứng minh bằng cách đi xét nghiệm máu.

Sau ba tháng ồn ào, Brad Pitt dần được luật sư tư vấn và có những bước đi chắc chắn nhằm giành được lợi thế trong cuộc chiến nuôi con. Theo AFP, ngày 22/12, anh gửi đơn lên tòa án Los Angeles, cáo buộc Angelina Jolie làm ảnh hưởng sự riêng tư của các con khi tiết lộ giấy tờ liên quan vụ ly hôn. Bên cạnh việc yêu cầu niêm phong giấy tờ, anh còn gọi vợ cũ là người "không biết tự kiểm soát". Phía Angelina Jolie tố ngược lại, khẳng định chồng cũ làm như vậy vì sợ lộ các thông tin nhạy cảm.

* Sáu con của Brad Pitt và Angelina Jolie

Angelina Jolie chia cách Brad Pitt khỏi các con ngay sau khi đệ đơn ly hôn. Số lần tài tử được gặp con chỉ đếm trên đầu ngón tay và do cô kiểm soát chặt chẽ. Dù nhà chức trách tuyên bố Brad vô tội sau những gì xảy ra trên chuyến bay từ Pháp về Mỹ, nhiều người vẫn hoài nghi tài tử. Việc anh chỉ được gặp con dưới sự giám sát của bác sĩ tâm lý khiến Brad và Angelina có vẻ chẳng bao giờ có thể đối mặt trở lại sau chia tay. Mọi vấn đề giữa họ đều do đại diện pháp luật mỗi bên phụ trách.

Nhưng đầu năm nay, mối quan hệ của cả hai có chuyển biến. Họ đạt được thỏa thuận về vấn đề niêm phong giấy tờ ly hôn, kết thúc “cuộc chiến” qua lại trên mặt báo với những phát ngôn từ người thân cận của cả hai. Từ đó, Brad Pitt được gặp con nhiều hơn.

Brad Pitt không được gặp con một thời gian dài sau khi Angelina Jolie đệ đơn ly hôn.

Đến tháng hai, khi Angelina Jolie quảng bá bộ phim First They Killed My Father ở Campuchia, cô nói về chuyện chia tay trên kênh BBC: “Chúng tôi sẽ và mãi là một gia đình. Đó là điều tôi đang giải quyết. Tôi phải tìm ra cách để đảm bảo chúng tôi sẽ mạnh mẽ và gần gũi nhau hơn”.

Vài tuần sau đó, tờ E! News khẳng định Brad Pitt đã bí mật tới Campuchia để gặp sáu con khi Angelina Jolie bận rộn quảng bá phim. Dù Brad và Angie thuê khách sạn ở hai nơi khác nhau, đây là bước thay đổi lớn trong mối quan hệ vốn đang căng thẳng. Người hâm mộ hiểu rõ hơn ngụ ý của Angelina Jolie khi trả lời phỏng vấn của BBC.'

* Angelina Jolie trả lời phỏng vấn BBC

Nguồn tin thân cận với Brad Pitt mô tả trên E! News về quá trình cả hai chuyển từ đối đầu sang thân thiện: “Ban đầu Brad sốc vì gia đình nhanh chóng tan vỡ. Anh ấy và Angelina đều thích cuộc sống riêng tư, tránh xa truyền thông vì lợi ích bọn trẻ. Nhưng rồi, Brad thấy như cô ấy gạt bọn trẻ sang một bên, khơi mào cuộc chiến khó hòa giải. Họ không nói chuyện nhiều tháng. Anh ấy giận Angelinavà tuyệt vọng, mất mát khi không có các con. Anh ấy muốn bảo vệ chúng nhưng mọi thứ chỉ được thảo luận qua luật sư. Sự việc chỉ đi đúng hướng khi họ đặt bọn trẻ lên trên hết”.

* Angelina Jolie và các con trở về cuộc sống thường nhật

Các chuyên gia tâm lý cũng góp phần làm dịu "sức nóng" của cuộc đối đầu giữa Jolie và Pitt. “Angelina ân hận về cách cư xử của mình và muốn có được sự yên bình với Brad. Còn Brad đặt các con lên trên và không nói lời nào xấu về mẹ chúng”, người bạn của Angelina tiết lộ trên E! News.

Để sửa lỗi lầm khi đã làm ồn ào mọi chuyện, minh tinh Maleficent tìm mua biệt thự mới gần nhà Brad Pitt, để các con thường xuyên gặp bố.Sáu đứa trẻ được đến nhà ăn tối, ngủ qua đêm cùng Brad.

Brad Pitt và Angelina Jolie gặp nhau trên phim trường Mr & Mrs. Smith năm 2004. Brad khi đó sống cùng Jennifer Aniston. Sau khi ly dị vợ, anh cùng Angelina Jolie công khai mối quan hệ. Họ nhận Maddox, Zahara và Pax Thiên làm con nuôi. Năm 2006, Angelina Jolie mang thai Shiloh, sau đó chào đón cặp song sinh Vivienne và Knox. Họ đính hôn năm 2012 và tổ chức đám cưới vào tháng 8/2014.

11 năm bên nhau, Angelina Jolie từ việc bị xem là người thứ ba trong cuộc hôn nhân cũ của Brad Pitt đã trở thành bà mẹ tận tậm. Hình ảnh gia đình hạnh phúc của cả hai khiến nhiều người ngưỡng mộ. Không chỉ khi đến với nhau, lúc ly hôn, cả hai cũng cho thấy họ biết cách chuyển hướng dư luận thành công, phù hợp mục đích của mỗi bên.

Theo VNE