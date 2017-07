Nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất phim bị chỉ trích nặng nề khi công bố hậu trường bộ phim mới nhất

Mới đây, Angelina Jolie đã có cuộc phỏng vấn với tờ the Vanity Fair, trong đó cô chia sẻ về nhiều khía cạnh trong cuộc sống riêng tư của mình. Tuy nhiên, chi tiết đang gây được sự chú ý của dư luận không phải về cuộc ly hôn đình đám của cô với tài tử Brad Pitt, mà lại là về quá trình sản xuất bộ phim điện ảnh First They Killed My Father. Đây là bộ phim doJolie làm đạo diễn kiêm nhà sản xuất với chủ đề về nạn diệt chủng Khmer Đỏ.

Bộ phim với đề tài Khmer Đỏ đánh dấu sự trở lại của Angelina Jolie

Nhân vật chính trong bộ phim là một em bé người Campuchia với một tuổi thơ gian khó. Để có thể tìm ra diễn viên phù hợp nhất cho bộ phim, Angelina đã sử dụng một phương pháp khiến nhiều người phẫn nộ. Đoàn làm phim đã để tiền trước mặt những em bé Campuchia nghèo khổ, sau đó yêu cầu các em nghĩ về những thứ mà các em muốn mua nhất và bảo các em cầm số tiền đó. Tuy nhiên ngay lập tức đoàn làm phim đã bắt các em lại và buộc các em phải giải thích cho hành động của mình.

Khi nói về Srey Moch, cô bé được chọn làm diễn viên của bộ phim, vợ cũ của Brad Pitt kể lại với đôi mắt ngấn nước: “Srey Moch là đứa trẻ duy nhất nhìn số tiền một lúc rất lâu và khi buộc phải trả lại số tiền, em đã thể hiện rất nhiều cảm xúc. Tuổi thơ gian khó của em chợt ùa về. Khi được hỏi em sẽ dùng số tiền đó để làm gì, Srey Moch kể khi ông em qua đời, gia đình em đã không có đủ tiền để tổ chức an táng ông một cách tươm tất”.

Người đẹp trả lời phỏng vấn với tư cách đạo diễn của bộ phim

Mặc dù đây là cách để đoàn làm phim có thể lấy được những cảm xúc chân thực nhất từ các em nhỏ, nhiều người cho rằng phương pháp này mang đầy ác ý. Dư luận chỉ trích Angelina Jolie dữ dội vì cho rằng cô quá tàn nhẫn khi mang sự bất hạnh của trẻ em ra để đùa giỡn, xoáy sâu vào nỗi đau của các em.

Angelina Jolie vè đoàn làm phim First They Killed My Father

Bộ phim của Angelina Jolie được quay hoàn toàn ở Campuchia. Angelina từng tuyên bố đây là bộ phim cô làm để thể hiện tình yêu với đất nước Chùa Tháp, quê hương của con trai Maddox mà cô nhận nuôi từ năm 2002.

Angelina bên cạnh con trai Maddox

Tuy nhiên trong quá trình quay phim, 500 sĩ quan quân đội Campuchia cũng đã được điều động để đóng vai đội quan Khmer Đỏ; điều này gây ra nhiều ý khiến trái chiều bởi sự chính trị hóa một tác phẩm nghệ thuật. Giới phê bình cho rằng việc can dự, hợp tác của quân đội và chính phủ Campuchia thể hiện sự thiếu nhạy cảm của đoàn làm phim.