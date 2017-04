Trong buổi casting diễn viên cho bộ phim truyền hình Mối tình đầu của tôi, Angela Phương Trinh đã khiến ê kíp bất ngờ khi 'dành' cú tát trời giáng ngoài kịch bản cho người mẫu Lê Xuân Tiền.

Angela Phương Trinh thử thách người mẫu Lê Xuân Tiền

Bị loại ở vòng casting Vietnam's Next top Model 2015 khu vực miền Trung nhưng Lê Xuân Tiền may mắn lọt vào mắt xanh của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Nhìn thấy được tiềm năng của chàng võ sĩ Taekwondo cao 1,83m, Đỗ Mạnh Cường đã đồng ý nâng đỡ “gà mới” trên con đường trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, Lê Xuân Tiền còn được ủng hộ rẽ hướng sang nghệ thuật thứ bảy. Anh đã mạnh dạn đến thử vai cho bộ phim truyền hình phiên bản Việt hóa của She was pretty (Hàn Quốc) diễn ra sáng 6.4 tại TPHCM.

Trong buổi casting, nam người mẫu nhận yêu cầu thử vai chàng trai si mê một cô nàng “sang chảnh” từ đạo diễn Bảo Nhân. Trong vai trò giúp đỡ Lê Xuân Tiền, Angela Phương Trinh hóa thân thành một hot girl sang chảnh. Khi nhận được lời tán tỉnh và cái nắm tay từ chàng trai 1,83m, cô lập tức làm lơ rồi bỏ đi.

Lê Xuân Tiền được Angela Phương Trinh khen có khiếu diễn xuất

Sau màn ve vãn bất thành, Xuân Tiền quyết định ôm lấy Angela Phương Trinh thật chặt từ phía sau. Chính hành động này khiến Angela Phương Trình hốt hoảng và cho Xuân Tiền ăn một bạt tai. Cú tát khá mạnh của nữ diễn viên Taxi, em tên gì? khiến Xuân Tiền bất ngờ. Anh không thoát vai và tiếp tục diễn xuất khiến Angela Phương Trình và ê kíp khá hài lòng.

Đạo diễn Namcito cho biết ngày casting đầu tiên tại TP.HCM tạm gọi là thành công khi đoàn phim đã tìm ra được nhiều gương mặt hợp vai. Tuy nhiên, bộ ba Bảo Nhân - Namcito và Angela Phương Trinh sẽ tiếp tục casting tại Hà Nội để tìm ra những diễn viên phù hợp.

Bé Trọng Khang của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh cũng đến tham dự buổi casting

Mối tình đầu của tôi (phiên bản Việt của She was pretty) là câu chuyện lãng mạn và hài hước về tình bạn, tình yêu và công việc của những người trẻ hiện đại. Phim dự kiến sẽ ra mắt khán giả truyền hình vào tháng 9.2017.

Mai Ngọc

Ảnh: ĐPCC