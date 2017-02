Hội thảo Công nghệ Internet khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 2017 diễn ra tại TP.HCM thu hút nhiều chuyên gia công nghệ thông tin và internet đến từ hơn 50 quốc gia trên thế giới tham gia.

Từ ngày 27/2 – 3/3/2017, tại TP.HCM, dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hội thảo Công nghệ Internet khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APRICOT) 2017 sẽ diễn ra các phiên hội thảo, hội nghị.

Đây là diễn đàn thường niên hàng đầu khu vực, nơi các doanh nghiệp, tổ chức, chuyên gia, kỹ sư và những người quan tâm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và Internet từ hơn 50 quốc gia có thể học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ từ các chuyên gia, đồng nghiệp, với mục tiêu phát triển và vận hành hạ tầng Internet, củng cố an toàn an ninh mạng trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

APRICOT 2017 là một cơ hội cho người tham gia và các nhà tài trợ để tiếp cận và tham gia vào các cuộc thảo luận liên quan đến những công nghệ tiên tiến nhất kết nối internet.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, ông Phan Tâm – Thứ trưởng Bộ TT&TT cho biết, hiện Internet rất phổ biến trên thế giới giúp tăng cường mối quan hệ giữa con người và các quốc gia. Internet cũng là cơ sở hạ tầng rất quan trọng đối với hội nhập phát triển nền kinh tế kỹ thuật số tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh, thúc đẩy thương mại và đầu tư.

“Tôi tin rằng chúng ta cần một bước đột phá mới trong việc phát triển thích hợp, ổn định và an ninh mạng để đáp ứng các yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, Thứ trưởng Bộ TT&TT cho hay.

Theo Thứ trưởng Phan Tâm, trong 20 năm có mặt tại Việt Nam internet đã tạo ra những thay đổi lớn cho xã hội, số người dùng internet đã tăng đều đặn và đã đạt hơn 60% dân số trong năm 2016. Tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của các nền kinh tế kỹ thuật số, từ năm 2008 Việt Nam đã bắt đầu chuyển sang Giao thức internet phiên bản 6 (IPv6) và có kế hoạch đến năm 2020 sẽ triển khai trên toàn quốc. Hiện nay, đã có 6% người dùng internet trong nước có kết nối IPv6.

“Hi vọng APRICOT 2017 là cơ hội cho tất cả chúng ta và cho cộng đồng internet chia sẻ những kinh nghiệm thành công trong việc triển khai IPv6, cũng như đánh giá một cách toàn diện các tiêu chuẩn, chính sách và cơ hội hợp tác trong việc giải quyết những thách thức đối với phát triển bền vững internet”, Thứ trưởng Bộ TT&TT nhấn mạnh.

Ông Vũ Thế Bình – Tổng giám đốc Công ty cổ phần NetNam cho biết, hiện nay các rủi ro thách thức về an toàn bảo mật thông tin rất “nóng”, đây cũng là chủ đề quan trọng của hội thảo APRICOT 2017 lần này. Riêng trong tuần đầu tiên, 21/2 – 24/2/2017, các chuyên gia về an ninh an toàn mạng đã tham gia khóa đào tạo cho 150 người, trong đó có 30 người Việt được ban tổ chức tài trợ. Trong tuần này, có rất nhiều hội thảo với sự tham gia của diễn giả nước ngoài nói về các vấn đề đảm bảo an toàn an ninh mạng cũng như cảnh báo nguy cơ về an toàn mạng.

Theo ông Bình, nhận thức của các doanh nghiệp Việt Nam về an toàn mạng, bảo mật thông tin, bảo vệ các thông tin riêng tư còn chưa cao. Điều này cũng dễ hiểu bởi các doanh nghiệp, người dân cần có thời gian để nâng cao dần nhận thức của mình về các vấn đề an toàn, bảo mật.

Các nhà cung cấp dịch vụ có gian hàng giới thiệu bên lề sự kiện.

“Các nhà cung cấp dịch vụ như chúng tôi muốn thông qua sự kiện, những hội thảo như thế này để các doanh nghiệp có cơ hội nghe những xu hướng, nguy cơ. Từ đó họ thay đổi quan niệm của mình, quan tâm nhiều hơn đến đảm bảo an toàn mạng, máy tính cho doanh nghiệp, bảo vệ thông tin tài sản số, thông tin cá nhân. Qua đó, doanh nghiệp sẽ dành các nguồn lực đào tạo cho nhân viên, đầu tư cơ sỡ hạ tầng giúp vấn đề bảo mật tốt hơn”, ông Bình chia sẻ.

Ông Bình đánh giá việc ứng dụng các phần mền, công cụ trên mạng internet của nhiều doanh nghiệp khu vực phía Nam và TP.HCM rất hiệu quả. Áp dụng trong việc mở rộng mối quan hệ, kết nối với đối tác, tìm kiếm thêm khách hàng tiềm năng, giảm chi phí bán hàng... Với sự phát triển của các ứng dụng trên mạng xã hội, ứng dụng về quản trị doanh nghiệp trực tuyến hay ứng dụng thương mại điện tử, doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội mở rộng kinh doanh và tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.

Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Bình cho rằng trong những năm tới, với sự phát triển của internet, mạng 4G các doanh nghiệp càng có nhiều cơ hội hơn để cạnh tranh với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Phương Anh Linh