Khoảng 16 giờ 50 phút, ngày 5/3, trước cửa 1A1 của sân Lạch Tray, phóng viên có thẻ tác nghiệp của VPF (nhưng không có áo pitch) bị lực lượng an ninh sân từ chối không được vào sân tác nghiệp.

Nhân viên an ninh sân Lạch Tray từ chối cho phóng viên vào sân tác nghiệp. (Ảnh: Văn Đức/Vietnam+)

Lực lượng an ninh sân Lạch Tray (Hải Phòng) không biết thẻ tác nghiệp của phóng viên có được ra vào sân hay không. Đây là một trong hai lý do mà nhiều phóng viên tác nghiệp ở sân vận động Lạch Tray theo dõi trận đấu giữa câu lạc bộ Hải Phòng và câu lạc bộ Quảng Nam vào chiều 5/3 phải ra về.

Một nhân viên an ninh trong bộ thường phục đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng bảo vệ cửa A1 của sân vận động Lạch Tray không cho phóng viên, nhà báo vào sân theo dõi trận đấu bóng giữa câu lạc bộ Hải Phòng và Quảng Nam nếu không mặc áo pitch, cho dù phóng viên có thẻ tác nghiệp do VPF cấp vào sân theo dõi.

Nhiều phóng viên lấy làm ngạc nhiên trước quy định không được báo trước này, vì trước đây họ có thể không có áo pitch nhưng có thẻ VPF vẫn được ra vào sân theo dõi các trận đấu bình thường.

Ông Đỗ Khánh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Quảng Ninh, Phó Ban tổ chức sân Cẩm Phả, giải thích: "VPF cấp thẻ phóng viên tác nghiệp báo chí thì được quyền ra vào sân ở các giải đấu do VPF tổ chức, không nhất thiết phải cần áo pitch. Áo pitch chỉ dành riêng đối với phóng viên tác nghiệp trên khu vực pitch ở sân vận động."

Trao đổi với Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, ông Đỗ Hữu Ca cho rằng các phóng viên nên làm việc trực tiếp với nhân viên an ninh tại hiện trường.

Trao đổi với phóng viên, vị nhân viên an ninh (từ chối không nêu danh tính) chỉ đạo không cho phóng viên vào sân cho rằng lực lượng an ninh không biết giá trị thẻ VPF có được quyền ra vào sân hay không, bởi trên thẻ không quy định việc đó. Theo nhân viên an ninh nói, mọi khách mời và người có nhiệm vụ đều đã ở trong sân theo dõi trận đấu đến giờ chưa thấy ông Việt, Phó Ban tổ chức sân Lạch Tray, thông báo có thiếu ai nên lực lượng an ninh không cho phóng viên có thẻ tác nghiệp vào sân, và mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp với ông Việt.

Trong khi đó, văn phòng làm việc của Câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng ở sân vận động Lạch Tray đóng cửa, không có người trực nên các phóng viên không thể liên hệ công tác.

Trước sự thắt chặt an ninh, nhiều phóng viên có thẻ tác nghiệp của VPF đành ngậm ngùi ra về.

Sân Lạch Tray thi đấu không khán giả do án phạt của Ban Kỷ luật VFF bởi Ban tổ chức sân Lạch Tray “không quản” được cổ động viên để gây ra sự lộn xộn trong trận đấu vòng 6 giải V-league giữa câu lạc bộ Hải Phòng và Hà Nội. Chiều 5/3, an ninh ở vòng ngoài vẫn được thắt chặt./.