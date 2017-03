Những lỗ hỗng hệ thống mạng tại các sân bay hiện nay tiềm ẩn nhiều rủi ro về một cuộc tấn công phức tạp hơn, cần phải nhanh chóng cải thiện.

Sự cố website tại một số sân bay như Tân Sơn Nhất, Tuy Hòa, Thọ Xương, Rạch Giá… bị hacker tấn công trong 2 ngày 8 và 9/3 vừa qua, nhiều Website của các sân bay như Tân Sơn Nhất, Tuy Hòa, Thọ Xương, Rạch Giá… đã khiến cộng đồng hoang mang về một sự cố hacker xảy ra như vụ Vietnam Airlines bị hacker tấn công vào năm 2016.

Theo ông Đinh Việt Sơn, Cục phó Cục hàng không Việt Nam, sự cố mới đây hacker không lấy hoặc xóa đi dữ liệu, hình ảnh và cũng xác nhận chỉ là sự cố bình thường.

Lời cảnh báo của tin tặc trên website sân bay Tân Sơn Nhất.

(Ảnh: VNE)

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia an ninh mạng thì sự cố này chưa phải là việc tấn công có chủ đích, các hacker chỉ khai thác các lỗ hỗng Website để thâm nhập cảnh báo.

Ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tich An ninh mạng BKAV cho biết, căn cứ vào những dữ liệu để lại sau khi hacker xâm nhập, các Website của các hãng hàng không và một số sân bay vẫn còn lỗ hỗng dễ dàng bị khai thác, lợi dụng.

Những lỗ hỗng này tồn tại một thời gian dài do thiếu quy trình kiểm tra, đánh giá và liên quan đến kinh nghiệm an toàn của đội ngũ lập trình viên. Hiện có ít nhất 40% website tại Việt Nam tồn tại những lỗ hỗng dễ bị xâm nhập.

Ông Ngô Tuấn Anh cho rằng, thực tế hiện nay ý thức đầu tư đảm bảo an ninh mạng của đơn vị chủ quản chưa cao, nhiều hệ thống đầu tư đắt tiền nhưng không đầy đủ và bài bản, thiếu biện pháp an toàn.

“Nguyên nhân là chúng ta đầu tư chưa đầy đủ bài bản, khi triển khai hệ thống đã bộc lộ nhiều lỗ hổng và hacker dễ tìm hiểu khai thác, khả năng khi hacker nước ngoài xâm nhập sẽ gây ra thiệt hại rất lớn cho hệ thống”, ông Tuấn Anh cho biết.

Hiện Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT); Cục An toàn thông tin; Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã ứng cứu cho một số sân bay bị sự cố. Đến thời điểm này, tất cả các website đã hoạt động bình thường. T

Tuy nhiên đây là lần thứ hai các sân bay tại Việt Nam bị sự cố liên quan đến an toàn bảo mật thông tin mạng. Trước đó, tháng 7/2016, hacker đã xâm nhập hệ thống mạng của Vietnam Airlines khiến hàng loạt màn hình tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất bị tê liệt trong nhiều giờ liền, ảnh hưởng đến hơn 100 chuyến bay trong và ngoài nước. Thêm sự cố vừa qua đã khiến nhiều người lo lắng về tính an toàn bảo mật an ninh mạng tại các sân bay của Việt Nam.

Sự cố tuy chưa gây thiệt hại nghiêm trọng nhưng theo dự báo của một số chuyên gia, những lỗ hỗng hệ thống mạng tại các sân bay hiện nay tiềm ẩn nhiều rủi ro về một cuộc tấn công phức tạp hơn, từ đó cần phải nhanh chóng cải thiện để đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng không./.

Vinh Quang/VOV-TP HCM