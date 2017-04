Chiều ngày 29/4, Thiếu tá Nguyễn Trọng Tuệ, Trưởng Công an huyện Nghi Lộc cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người thương vong.

Hiện trường vụ án mạng khiến 2 người thương vong. Ảnh: Lương Ý

Trước đó, vào lúc 22h30 ngày 28/4, tại dãy trọ của anh Mai Văn Bắc ở xóm 11, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Do mâu thuẫn cá nhân nên Trần Hải Phi (SN 1995), tại xã Nam Thượng, huyện Nam Đàn đã dùng dao đâm vào cổ anh Lê Anh Tú (SN 1998), trú tại xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn làm anh Tú tử vong tại chỗ.

Không dừng lại ở đó, đối tượng Phi còn dùng dao đâm trọng thương anh Nguyễn Ngọc Huy (1995), trú tại xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn. Anh Huy được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cả hung thủ và các nạn nhân đều là công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc.

Công an Nghi Lộc đã kịp thời có mặt phối hợp với các phòng nghiệp vụ chức năng Công an tỉnh Nghệ An phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Khánh Ý