Một người đàn ông được cho là cán bộ đang công tác tại một huyện ở tỉnh An Giang dùng một vật giống súng đe dọa người khác.

Clip: Người đàn ông dùng súng dọa bắn người khác. (Nguồn: FB SoNy Sniper).

Mới đây trên mạng xã hội Facebok xuất hiện clip dài gần 30 giây ghi lại cảnh một người đàn ông dùng một vật giống súng đe dọa người khác.

Sự việc được cho là xảy ra trên địa bàn huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Người đàn ông liên tục dùng một vật giống súng chĩa vào người khác trong lúc nói chuyện. (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo đó, một người đàn ông mặc áo đỏ được cho là cán bộ huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) ngồi trên xe máy, trong tay cầm một vật giống súng liên tục tranh cãi với mọi người xung quanh.

Trao đổi với PV Báo CAND, Đại tá Nguyễn Trường Viễn, Trưởng Công an huyện Tri Tôn (An Giang) cho biết, Công an huyện đang xác minh làm rõ vụ một Phó trưởng Phòng NN&PTNH huyện Tri Tôn rút súng đe dọa người dân tại khu vực hồ thủy lợi trên địa bàn vào ngày 17/3.

Đại tá Nguyễn Trường Viễn cho biết thêm, ngay trong sáng 18/3, Công an huyện đã yêu cầu ông Tuấn mang khẩu súng đến Công an giao nộp để làm rõ vụ việc...

Nghiêm trọng hơn, trong đoạn clip những người xung quanh liên tục hỏi lý do người đàn ông này dùng súng đe dọa người khác. Sau hồi tranh cãi người đàn ông này đã bỏ đi.

Facebooker cho biết người đàn ông dùng vật giống súng đe dọa tên T: Trước khi cầm súng đe dọa, người đàn ông tên T này đã uống rượu và bắn bị thương người khác.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại khu vực hồ thủy lợi Xoài Sết trên địa bàn huyện Tri Tôn mới xây dựng nên có thả nuôi cá.

Để xác minh nội dung trên. Sáng nay (18/3), Pháp luật Plus có gọi điện tới số điện thoại bàn UBND huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang nhưng không có ai nhấc máy.

Pháp Luật Plus sẽ tiếp tục thông tin!

Thanh Bình