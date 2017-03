Quốc vụ khanh Nội vụ Ấn Độ nhấn mạnh rằng các cơ quan an ninh và cảnh sát Ấn Độ đang tăng cường điều tra và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để đấu tranh với các hoạt động của IS.

Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 16/3, báo Economic Times của Ấn Độ đưa tin Cơ quan điều tra nước này (NIA) đã bắt giữ 75 đối tượng liên quan đến hoạt động của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Tuyên bố trên được Quốc vụ khanh Nội vụ Ấn Độ Hansraj Ahir đưa ra tại phiên họp Thượng viện mới đây.

Số đối tượng bị bắt giữ sinh sống rải rác ở nhiều bang của Ấn Độ, trong đó nhiều nhất là ở bang Kerala với 21 đối tượng và các bang khác gồm Telangana, Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Rajasthan, Tamil Nadu, Tây Bengal và Jammu- Kashmir.

Bày tỏ quan ngại về sự gia tăng hoạt động của IS, ông Ahir cũng cảnh báo rằng thời gian gần đây tại khu vực Jammu – Kashmir đã xuất hiện cờ của IS, và đặc biệt đáng lưu ý khi nhiều thanh niên có học thức đã tiếp thu ý thức hệ của IS thông qua các phương tiện truyền thông xã hội.

Ông Ahir nhấn mạnh rằng các cơ quan an ninh và cảnh sát Ấn Độ đang tăng cường điều tra và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để đấu tranh với các hoạt động của IS, nhất là ở khu vực biên giới Jammu – Kashmir./.