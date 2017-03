Nông dân bị thiệt hại do hạn mặn vốn đã rất khổ sở, nhưng ngay cả tiền hỗ trợ dành cho họ cũng bị ăn chặn. Chuyện bức xúc này diễn ra ở Kiên Giang với hàng loạt cán bộ vừa bị kỷ luật, có người đã bị bắt tạm giam để tiếp tục điều tra…

Lúa chết ở Kiên Giang trong đợt hạn mặn khốc liệt năm 2016. Ảnh: P.V

Hơn nửa tỉ đồng sai phạm

Theo hồ sơ vụ việc, năm 2016, ngành chức năng đã triển khai chi tiền hỗ trợ nông dân sản xuất lúa bị thiệt hại do hạn mặn; và hỗ trợ quà Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận.

Tuy nhiên, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Thuận đã buông lỏng quản lý dẫn đến việc thực hiện còn nhiều hạn chế, sai sót, cấp phát hỗ trợ cho 431 hộ, diện tích 299,64 ha, số tiền gần 600 triệu đồng, sai đối tượng, thừa diện tích và hộ không gieo sạ. Trong đó, lập sai đối tượng nhưng chưa cấp 27 hộ, diện tích 38,9 ha, sổ tiền trên 77 triệu đồng, lập sai đối tượng và đã cấp (cán bộ xã, ấp ký nhận khống) 27 hộ, diện tích 42,38 ha, số tiền trên 84 triệu đông; lập sai và đã cấp (người dân nhận) 377 hộ, diện tích 218,36 ha, số tiền trên 436 triệu đồng. Ngoài ra đã khảo sát, bỏ sót 129 hộ, diện tích 222 ha, tổng hợp danh sách sai tên của một số hộ dân, làm mất 28 đơn kê khai của người dân.

Trong đó, ông Đặng Văn Dũng - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thuận, trong lãnh đạo, chỉ đạo đã thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện việc hỗ trợ nông dân sản xuất lúa bị thiệt hại còn sai sót; để cán bộ tự viết đơn và ký nhận tiền, sau đó chiếm dụng, gây bức xúc trong nhân dân. Việc lãnh đạo, chỉ đạo cấp tiền bù quà tết cho 124 hộ nghèo và hộ cận nghèo không đầy đủ; chỉ đạo ban vận động xã họp bàn để trả nợ tiền quà năm 2013 là 14 triệu đồng (lấy từ nguồn tiền vận động trong nhân dân của các ấp) và giữ lại quỹ của xã số tiền 16 triệu đồng nhận từ Phòng LĐTBXH huyện cấp hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, làm giảm uy tín cá nhân, tập thể.

Bên cạnh đó, bà Phan Thị The - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận được xác định trực tiếp chỉ đạo, quản lý, điều hành việc hỗ trợ nông dân sản xuất lúa bị thiệt hại do hạn, mặn, để xảy ra hạn chế, sai sót, như: Lập sai 431 hộ, diện tích 299,64 hécta, số tiền gần 600 triệu đồng; bỏ sót 129 hộ, diện tích 222 hécta; trực tiếp chỉ đạo ấp Kinh 14 nhưng để tất cả hộ dân không gieo sạ đều kê khai; thiếu kiểm tra trong quá trình lãnh đạo dẫn đến nhiều cán bộ chiếm dụng tiền hỗ trợ cho nhân dân. Bà đã cho ý kiến để các ấp thu các loại quỹ chuyên dùng từ tiền hỗ trợ thiệt hại cho nhân dân số tiền hơn 129 triệu đồng; không cấp tiền bù quà cho 124 hộ nghèo và cận nghèo; thống nhất với ban vận động xã sử dụng tiền vận động quà tết năm 2016 để trả nợ tiền quà năm 2013 và giữ lại quỹ của xã số tiền 16 triệu đồng nhận từ Phòng LĐTBXH huyện cấp hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, làm giảm uy tín cá nhân và tập thể.

Tổ trưởng “xộ khám”…

Mới đây, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Thuận đã ra quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Dũng và bà The. Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Thuận cũng ra quyết định thi hành kỷ luật Nguyễn Văn Khanh, đảng viên Chi bộ ấp Kinh 9, xã Vĩnh Thuận (là tổ trưởng tổ kinh tế - kỹ thuật xã Vĩnh Thuận) bằng hình thức khai trừ.

Nguyễn Văn Khanh trong với vai trò, trách nhiệm đảng viên, tổ trưởng tổ kinh tế - kỹ thuật xã Vĩnh Thuận, thiếu trung thực trong việc tham mưu, hướng dẫn thực hiện quy trình hỗ trợ nông dân sản xuất lúa bị thiệt hại do hạn, mặn trên địa bàn xã, như: Nhiều hộ dân không được kê khai hỗ trợ, kê khai thừa diện tích, trùng tên, hộ không có tên trên địa bàn, hộ không gieo sạ… vẫn đưa vào danh sách được hỗ trợ; viết đơn và ký tên cho một số hộ dân, trong đó có đơn kê khai khống và chiếm dụng số tiền 39,2 triệu đồng; báo cáo thiếu trung thực với đoàn kiểm tra; tự ý cấp tiền cho trưởng ấp dẫn đến sai sót, làm mất uy tín cá nhân, tập thể, gây dư luận xấu trong nhân dân. Ngay sau khi có Quyết định kỷ luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Thuận khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Khanh.

Liên quan đến vụ việc, Đảng ủy xã Vĩnh Thuận cũng đã ra quyết định thi hành kỷ luật khiển trách 4 cá nhân khác ở xã, gồm: Lâm Hiền Lương - Phó Chủ tịch HĐND xã; Huỳnh Văn Tấn - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã; Nguyễn Chí Linh, công chức địa chính, nông nghiệp và môi trường xã; Huỳnh Chí Linh - Trưởng ấp Ranh Hạt; kỷ luật cảnh cáo 6 cá nhân, gồm: Võ Văn Khoa - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; Nguyễn Trường Giang - Trưởng ấp Bờ Xáng; Lê Văn Tiển - Trưởng ấp Kinh 3; Đinh Đỉnh Quốc - Trưởng ấp Đòn Dong; Phan Minh Thương - Trưởng ấp Kinh 11; Đặng Minh Luân - Bí thư Chi bộ ấp Kinh 14…

TRẦN LƯU