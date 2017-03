Aji đeo trên tay dải băng tình bạn, khuôn mặt không hề biểu lộ cảm xúc khi kể lại chuyện mình bị bán đi bán lại như thế nào cho những tên khủng bố IS.

Những vết bỏng vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt Aji. Cô gái trẻ chỉ mới 18 tuổi nhưng đã trải qua cảnh sống như địa ngục trần gian khi rơi vào tay phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Aji - cô gái bị IS bắt giữ kể lại ngày tháng làm nô lệ tình dục.

Năm 2014, khi IS đánh chiếm ngôi làng Kacho ở Iraq, cô gái trẻ tên Aji bị bắt làm con tin. Từ đó, cô gái trẻ phải sống cuộc sống tù ngục với nhiều nỗi đau mà khi đã được giải thoát, cô không hề muốn nhớ lại.

Trên tờ Huffington Post, Aji kể lại chuyện cô bị bán và bị đối xử như nô lệ tình dục giữa 5 chiến binh IS. Câu chuyện chứa đầy những chi tiết rùng rợn và kinh hoàng.

Các phóng viên đã gặp Aji tại Hội nghị An ninh Châu Á lần thứ 19 được tổ chức bởi Viện Phân tích và Nghiên cứu Quốc Phòng (IDSA). Cô xuất hiện với tư cách là người đại diện cho cộng đồng Yazidi để nói về chủ đề “Phụ nữ và IS”.

"Khi IS tiến vào ngôi làng, chúng bắt mọi người làm tù nhân. Khoảng 400 nam giới và một vài người phụ nữ lớn tuổi trong làng đã bị giết và vứt lại trong một hố chôn tập thể. Chúng tôi bị đưa đến Mosul và bán cho những tên khủng bố IS. Chị gái tôi và tôi đã bị một tay súng cưỡng bức", Aji nói với phiên dịch viên.

Mô tả về cách thức IS mua bán phụ nữ như những nô lệ tình dục, cô kể: "Tôi và chị gái bị giữ trong một đại sảnh lớn ở Mosul cùng với những phụ nữ Yazidi khác, những kẻ khủng bố IS đã tới tận nơi và trả giá để mua chúng tôi”.

Vài ngày sau, Aji và chị gái lại bị đem trả lại chỉ để bán cho một tay súng IS khác. Tên khủng bố thứ hai còn hung dữ hơn tên đầu tiên.

"Tôi đã cố gắng tự sát bằng cách siết cổ tay", cô nói, "dù đã thoát được nhưng sau đó tôi lại bị bắt lại bởi một tên IS khác".

Aji bị đối xử và đánh đập như động vật. Cô bị giam dưới hầm không có thức ăn hay nước uống. Kinh hoàng hơn, Aji bị tòa án của IS truy tố vì tội bỏ trốn và cô bị mang ra xét xử theo bộ luật hà khắc Sharia của Hồi giáo. Thẩm phán ra phán quyết chặt chân của Aji để cô không thể bỏ trốn được nữa.

Nhưng một tên khủng bố IS đã tìm cách can thiệp và tiếp tục bán Aji cho một tay súng tàn bạo khác. Sau gần một năm bị bắt giam, Aji cùng 2 cô gái khác bí mật tìm cách liên lạc với người thân để sắp xếp một người trung gian giúp họ trốn thoát với giá 7.500 USD.

Khi đang bỏ trốn, họ đã giẫm phải mìn, khiến 2 cô gái đi cùng là Katherine và Almas bị thiệt mạng. Aji đã may mắn sống sót nhưng bị mất một mắt và chịu đựng nhiều vết thương khác trên cơ thể.

Cuối cùng, cô gái Aji đã may mắn thoát khỏi tay IS vào ngày 15/4/2016 và có cơ hội cho thế giới biết những trải nghiệm kinh hoàng của mình cũng như sự tàn bạo của những kẻ khủng bố IS.

Lê Trang