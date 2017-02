Giải thưởng đầu tiên chính thức được xướng lên, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất đã gọi tên Mahershala Ali trong phim Moonlight.

Trước khi công bố giải Jimmy Kimmel đùa rằng được truyền hình trực tiếp hơn 225 quốc gia nhưng những nơi đó đang "ghét" chúng ta. Anh nói "Tôi muốn cảm ơn tổng thống Trump, vì thời khắc này năm ngoái, Oscar là giải có vẻ phân biệt chủng tộc".

Jimmy Kimmel

Mahershala Ali thắng Nam diễn viên phụ xuất sắc với vai diễn trong Moonlight. Anh vừa lên chức bố cách đây vài ngày và đó là con gái. Phim Moonlight phản ảnh câu chuyện người đồng tính nam đa đen ở Mỹ sẽ như thế nào.

"Mahershala Ali là nam diễn viên Hồi giáo đầu tiên nhận Oscar, thật là buồn vì điều đó mất thời gian chờ đợi quá lâu, nhưng đây thật là một năm tuyệt vời để điều đó xảy ra", một người dùng Twitter bình luận về giải thưởng của Ali.

Phần hóa trang và làm tóc xuất sắc nhất đã được trao cho bộ phim Suicede Squad - Biệt đội cảm tử.

Giải thiết kế trang phục xuất sắc nhất trao cho phim Fantastic Beasts and Where to Find Them. Qua đó, nhà thiết kế huyền thoại Colleen Atwood đã có được tượng vàng Oscar thứ tư trong sự nghiệp.

OJ: Made in America đã được vinh danh ở hạng mục Phim tài liệu xuất sắc nhất. Đây là bộ phim tài liệu về ngôi sao bóng đá Mỹ O.J.Simpson.