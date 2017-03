Quên ồn ào hợp đồng đi, các cô gái đã chuẩn bị một album thực sự xứng đáng cho những chờ đợi của fan thời gian qua.

Những thông tin tiếp theo từ mini album thứ 13 của T-ara tiếp tục được hé lộ khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Cụ thể, sản phẩm phát hành vào tháng 5 này sẽ bao gồm 6 ca khúc. Đặc biệt, trong đó có một bài hát là sự mash-up 24 hit trong 8 năm qua từ các cô gái trong 6 phút. Chắc chắn đây sẽ là món quà đặc biệt nhất chưa từng có mà T6 gửi tới người hâm mộ.

Fan có cơ hội nghe lại 24 bản hit của T-ara chỉ trong vòng 6 phút.

MBK Entertainment cho biết: “T-ara đã thu âm xong cả 6 ca khúc trong album mới. Tên gọi bài hát chủ đề My Name. Bản mash-up lấy giai điệu từ nhiều ca khúc quen thuộc như: Lies, TTL, Bo Peep Bo Peep, Why Are You Being Like This, I Go Crazy Because of You, Lovey Dovey, Number 9, Sugar Free,…”.

Album mới đã thu âm xong và chỉ đợi ngày ra mắt.

Công ty cho biết thêm, đây là một sản phẩm đặc biệt không chỉ về mặt âm nhạc. Bởi lẽ, 6 thành viên cùng 1 album 6 bài với bản mash-up 6 phút. Con số 6 chắc chắn sẽ được nhắc đi nhắc lại ở lần trở lại này. Mini album thứ 13 chắc chắn là dự án đáng nghe nhất từ T-ara.

Một số ca khúc được yêu thích của T-ara:

Tiamo

Number 9

So Crazy

Tuấn Hà