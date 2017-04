Ở tuổi 45, nữ ca sĩ Hàn Quốc Shim Mina vẫn sở hữu nhan sắc, nhất là làn da, đến các cô gái trẻ cũng phải ao ước.

Giọng ca xinh đẹp và tài năng Shim Mina khiến mọi người sững sờ vì vẻ ngoài không thể tin được của cô – dù là ở tuổi 45. Khi xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của ngôi sao Nancy Lang hôm 1/1, trông Mina không khác gì thiếu nữ ngoài đôi mươi.

Trước khi ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo, Shim Mina từng là vũ công nhảy nền cho J.Y Park và Park Ji Yoon. Cô trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trong chiến dịch Be the Reds ở FIFA World Cup 2002. Cô phát hành đĩa đơn đầu tay Answer The Phone và tham gia ngành giải trí kể từ đó.

Mina hồi năm 2002

Xinh đẹp mọi góc ảnh

Nữ nghệ sĩ luôn nhận được những lời khen ngợi về vẻ ngoài nóng bỏng của mình. Đã 15 năm trôi qua, nhiều cư dân mạng vẫn không thể tin nổi cô vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung dù đã ngoài tứ tuần.

Mina trẻ trung như mới đôi mươi...

... khi xuất hiện tại tiệc sinh nhật bạn

Không chỉ gương mặt xinh đẹp, thân hình cô cũng rất quyến rũ

Ai tin nổi cô đã 45 tuổi

Mới đây, Mina cũng gây chú ý khi công khai chuyện tình với Ryu Philip, người kém cô tới 17 tuổi.

Mina xứng đôi vừa lứa với bạn trai kém 17 tuổi

Một số hình ảnh bốc lửa khác của cô khi đã "có tuổi"

Giả Bình (Theo Koreaboo)