Đá 8 trận thắng tới 6 và chưa để thua trận nào kể từ đầu giải, CLB Thanh Hóa đang trở thành hiện tượng khó giải mã với bất cứ đối thủ nào.

Liệu Thanh Hóa (trái) có còn bất bại khi làm khách trên sân Lạch Tray chiều mai? Ảnh: Bảo Lâm

Trong số 8 đội bóng đã chạm trán với CLB Thanh Hóa chỉ có Quảng Nam và Đà Nẵng giành được 1 điểm, còn lại đều chung cảnh trắng tay. Với dàn cầu thủ chất lượng và đặc biệt sự có mặt của cựu vô địch châu Âu, HLV Petrovic, đội bóng xứ Thanh đang nối dài những kỷ lục của mình tại giải đấu lớn nhất Việt Nam.

Một câu hỏi lớn ở V-League lúc này là liệu đội bóng nào đủ sức cắt đứt chuỗi trận bất bại của thầy trò HLV Petrovic? Và Hải Phòng là cái tên được nhắc đến. Dưới sự “mát tay” của HLV Trương Việt Hoàng, đội bóng đất Cảng chứng tỏ họ là một tập thể mạnh đủ sức vô địch ở mùa giải năm nay.

Cùng với đó, sự ủng hộ và nhiệt thành của khán giả nhà luôn là vũ khí lợi hại tăng thêm sức mạnh đáng kể cho Hải Phòng, ngay cả khi phải thi đấu sân khách. Chiều mai (11-3), sân Lạch Tray mở cửa trở lại sau lệnh cấm và dự báo các khán đài sẽ lại chật cứng khán giả đến tiếp sức cho Hải Phòng trong trận đấu khó khăn trước đội đầu bảng Thanh Hóa.

Đây thực sự là bài toán không dễ hóa giải với HLV Petrovic, đặc biệt trong chuyến làm khách trên sân Lạch Tray chiều mai họ mất đi sự phục vụ của trung vệ Đinh Tiến Thành vì dính 3 thẻ vàng.

Cũng trong chiều mai, vòng 9 V-League diễn ra nhiều trận đấu đáng chú ý. HAGL (hạng 9) có cơ hội leo cao hơn nữa trên bảng xếp hạng khi tiếp đội bóng vừa tầm là Khánh Hòa trên sân nhà.

Thống kê cho thấy, khán giả đến sân Pleiku mùa này tăng chóng mặt, gấp khoảng 7 lần mùa trước sau khi một loạt cầu thủ phố Núi như Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn, Xuân Trường… thi đấu thành công trong màu áo ĐTQG.

Hai đội bóng đang bám đuổi nhau trên bảng xếp hạng là TP.HCM (hạng 5) và Đà Nẵng (hạng 6) sẽ đọ sức trên sân Hòa Xuân. Tương tự là cặp đấu của Sài Gòn (hạng 11) với SLNA (hạng 10). Còn vào chiều nay (10-3), Bình Dương tiếp Quảng Nam ở trận đấu sớm lúc 18h.

Giành 3 chức vô địch trong 4 mùa giải gần nhất, thế nhưng Bình Dương mùa này lại thi đấu bết bát đến khó tin khi đang nằm ở nhóm “cầm đèn đỏ” sau 8 vòng đấu. Cơn khát chiến thắng của Bình Dương liệu có được giải khi đối thủ của họ đang rất thăng hoa ở tốp 3 đội dẫn đầu?

Do vướng lịch thi đấu AFC Cup nên Hà Nội và Than Quảng Ninh được xếp đá bù vòng 9 vào chiều 24-3. Đứng ở vị trí áp chót với vỏn vẹn 5 điểm, CLB Cần Thơ dự báo sẽ có một trận đấu khó trước Than Quảng Ninh, dù đội bóng miền Tây được chơi trên sân nhà. Trong khi đó đội bét bảng Long An sẽ phải đối đầu đương kim vô địch Hà Nội.

Sau “biến cố” trên sân Thống Nhất khiến đội bóng mất đi nhiều trụ cột và suy sụp tinh thần, đội chủ sân Tân An vẫn đang loay hoay tìm đà vực dậy. Sự xuất hiện của cựu đội trưởng ĐTQG Nguyễn Minh Phương trên cương vị HLV trưởng chưa mang lại tín hiệu khả quan.

Thua cả 2 trận kể từ khi dẫn dắt Long An, khát khao giành chiến thắng đầu tiên của HLV Nguyễn Minh Phương trong chặng đường tới dự báo sẽ khó thành hiện thực khi đối thủ đều được ví như những con dốc cao cần phải leo qua mà trước mắt là nhà đương kim vô địch. Bản thân CLB Hà Nội cũng đang rất khát khao 3 điểm sau chuỗi 7 trận chưa biết mùi chiến thắng.