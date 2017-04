Tôi không cổ xúy việc phụ nữ ngoại tình, nhưng tôi thấy bất công cho họ và lên án những điều chướng tai gai mắt.

Tôi thấy trên đời này thật bất công, đàn ông họ làm gì cũng có thể cho qua, đến cái tội tày đình nhất là ngoại tình nhưng họ vẫn bình chân như vại, không mảy may mất đi cọng lông sợi tóc. Nhưng đến khi phụ nữ làm sai, nói thẳng luôn là đi ngoại tình với một người đàn ông khác thì y như rằng không phải người chồng mà tôi có cảm giác là cả “thế giới” này quay lưng, chỉ trích họ một cách thậm tệ.

Đàn ông liệu có trượng phu?

Đàn ông, ngoài vợ mình ra thì họ vẫn ngoại tình đầy rẫy đó thôi, nhưng khi mọi chuyện vỡ lỡ ai cũng xuề xòa cho qua đại loại như: "Đàn ông mà, chuyện đó bình thường" hoặc "Mọi chuyện do phụ nữ đưa đẩy trước khiến đàn ông bị họ cưa cẩm" hay "Đàn ông sinh ra là để 5 thê, 7 thiếp...". Rồi mọi thứ trở lại vị trí ban đầu, đa số những người phụ nữ họ đều cam chịu, chấp nhận sống chung với việc chồng ngoại tình để gia đình được êm ấm, hạnh phúc... Tuy nhiên họ lúc nào cũng như có bão trong lòng.

Các ông có nghĩ đến cảm giác của các bà vợ khi có chồng ngoại tình không? Họ không những bị người đàn ông mà họ luôn yêu thương, tin tưởng lừa dối một lần mà đến vô số lần với nhiều người phụ nữ khác nhau là một điều tệ hại nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi có cô bạn không những vừa xinh đẹp mà rất giỏi giang. Cô ấy chu toàn hết mọi việc trong gia đình và đi làm với mức lương khá cao. Bạn bè nhìn vào rất ngưỡng mộ vì gia đình rất hạnh phúc. Nhưng đùng một cái cô bạn tôi lại phát hiện anh chồng đi mèo mỡ, mà lại là cô thư ký riêng của anh. Nhưng vì thương chồng, thương con cô ấy đã tha thứ và bỏ qua tội lỗi của chồng. Nhưng tôi chắc gì chồng cô ấy đã hết ngoại tình. Quỳ lạy, van xin tha thứ chỉ là cái cớ cho hành vi ngoại tình một cách tinh vi hơn của chồng cô ấy mà thôi.

Phụ nữ ngoại tình là “tội đồ”

Còn phụ nữ lại khác, khi mang tội ngoại tình, họ bị xem như “tội đồ” đáng bị trừng trị và lên án, không những bị người đàn ông đầu ấp tay gối chửi rủa với những lời lẽ thật cay đắng như đàn bà mà ngoại tình, loại đàn bà hư, trắc nết... Nếu vì con cái, họ miễn cưỡng bỏ qua và chấp nhận sống với nhau đi chăng nữa thì người phụ nữ luôn bị chồng đay nghiến, xem thường.

Trăm cái khổ đều đổ lên người phụ nữ, khi có gia đình rồi, họ chỉ cần "say nắng" một chút đã bị chồng lên án, chà đạp. Mà phụ nữ nếu có bị "say nắng" ai đó cũng là do người chồng của mình thôi. Nếu anh ta thật sự yêu thương, lo lắng cho vợ con, thì không có lý do gì để vợ phải dan díu với một người đàn ông nào khác đâu nhỉ.

Như trường hợp của chị N.T.V. Anh chồng đi làm xa nhà bỏ bê vợ con, dăm bửa nữa tháng anh về nhà một lần. Nhưng mỗi lần về, anh không quan tâm, yêu thương vợ con mà ngược lại anh ta lại đi nhậu nhẹt, vui chơi với bạn bè. Cô vợ buồn chán, thường xuyên tâm sự với anh đồng nghiệp trong cơ quan. Như đồng cảm, họ chia sẻ và quan tâm nhiều hơn nhưng chưa đến mức đi quá giới hạn. Mọi chuyện vỡ lỡ, anh chồng lại làm ầm lên, đổ mọi tội lỗi cho cô vợ. Quá uất ức và xấu hổ, cô vợ phải uống thuốc để quyên sinh hòng giải thoát cuộc đời đau khổ của mình. Nhưng cũng may, người nhà phát hiện đã kịp thời cứu cô ấy.

Xin lỗi cho tôi nói thẳng, qua nhiều sự vụ, tôi mới thấy lòng dạ đàn bà mới là đấng trượng phụ. Còn đàn ông, tôi không huơ đũa cả nắm nhưng cũng có một số chỉ diễu võ dương oai, là anh hùng, nhưng lại cực kỳ “yếu đuối”, hẹp hòi...

