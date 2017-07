Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã khai trương một căn cứ quân sự quy mô lớn tại thành phố el Hammam, phía Tây Alexandria.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi dự lễ khai trương căn cứ quân sự đặt theo tên của cố Tổng thống Mohamed Naguib. (Nguồn: ahram.org.eg)

Theo Tân Hoa xã, ngày 22/7, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã khai trương một căn cứ quân sự quy mô lớn tại thành phố el Hammam, phía Tây Alexandria.

Tại đây, ông Sisi đã làm lễ thượng cờ của Lực lượng vũ trang Ai Cập. Căn cứ quân sự mới này được đặt theo tên của cố Tổng thống Mohamed Naguib - người chỉ đạo cuộc cách mạng năm 1952 chấm dứt chế độ quân chủ ở Ai Cập. Đây là căn cứ lớn nhất ở các khu vực Trung Đông và châu Phi.

Chủ tịch Diễn đàn nghiên cứu chiến lược và an ninh Trung Đông, ông Samir Ghatas cho biết Ai Cập đang phải đối mặt với các mối đe dọa an ninh nên cần phải đa dạng hóa các nguồn lực quân đội và cải thiện khả năng sẵn sàng của quân đội.

Ông Ghatas nêu rõ có nhiều thách thức trên các đường biên giới giữa Ai Cập với Libya và Sudan. Bên cạnh đó, việc bảo đảm an ninh cho eo biển Bab al-Mandab bị đe dọa bởi tình hình căng thẳng ở Yemen có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh của kênh đào Suez mới và cũ. Thêm vào đó là việc phải đảm bảo an ninh cho các mỏ khí đốt mới được phát hiện trên Địa Trung Hải.

Chuyên gia chiến lược này nhấn mạnh Ai Cập cần sẵn sàng tham gia vào bất kỳ cuộc chiến nào để hỗ trợ "các đồng minh vùng Vịnh, vốn tạo thành tuyến phòng thủ cho Ai Cập"./.