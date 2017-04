Nhà chức trách Ai Cập đã bắt giữ 13 phần tử khủng bố bị tình nghi đã lên kế hoạch các vụ đánh bom đẫm máu nhằm vào hai nhà thờ Cơ đốc giáo ở thành phố Tanta và tỉnh Alexandria mới đây.

Hiện trường vụ đánh bom tại nhà thờ ở Alexandria. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn thông báo của Bộ Nội vụ Ai Cập ngày 18/4 cho biết, nhà chức trách nước này đã bắt giữ 13 phần tử khủng bố bị tình nghi đã lên kế hoạch các vụ đánh bom đẫm máu nhằm vào hai nhà thờ Cơ đốc giáo ở thành phố Tanta và tỉnh Alexandria mới đây, khiến 45 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Thông báo của Bộ Nội vụ Ai Cập không cho biết chi tiết thời điểm diễn ra vụ bắt giữ nói trên, song nêu rõ 13 đối tượng tình nghi này thuộc các mạng lưới chuyên lên kế hoạch các vụ tấn công nhằm vào các cơ quan chính phủ cũng như nơi thờ tự của người Cơ đốc giáo và lực lượng cảnh sát tại 4 tỉnh miền Bắc, trong đó có Alexandria.

Các lực lượng an ninh Ai Cập cũng đã phát hiện hai trang trại tại tỉnh Alexandria và tỉnh lân cận Beheira được sử dụng để chế tạo các thiết bị nổ và cất giấu vũ khí.

Các lực lượng an ninh và quân đội Ai Cập đã và đang tăng cường những chiến dịch truy quét các phần tử khủng bố và cực đoan tại bán đảo Sinai cũng như nhiều nơi trên khắp đất nước sau 2 vụ đánh bom nói trên do tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thực hiện./.