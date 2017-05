Hàng loạt bãi giữ xe giữa trung tâm TP.HCM vẫn tiếp tục thách thức pháp luật và công luận, ngang nhiên hoạt động bất chấp quyết định thu hồi giấy phép của cơ quan chức năng.

Bãi giữ xe ở đường Thái Văn Lung (P.Bến Nghé) chiếm hết vỉa hè sáng 19.5, người đi bộ phải đi dưới lòng đường

Ngày 19.5, Báo Thanh Niên đăng bài Ai bảo kê các bãi giữ xe trái phép? , phản ánh các bãi giữ xe máy tại trung tâm Q.1 (TP.HCM) dù đã bị thu hồi giấy phép vẫn bất chấp hoạt động và thu tiền mà không bị chính quyền địa phương xử lý.

Sáng cùng ngày, PV Thanh Niên trở lại các bãi xe trái phép bị phản ánh, ghi nhận hầu hết những bãi xe này vẫn tiếp tục hoạt động. 8 giờ ngày 19.5, tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Nhi đồng 2 (đường Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, Q.1) vẫn căng dây giữ 160 xe máy dựng trên lối đi của người dân. Hai nhân viên tại đây liên tục ghi phiếu và thu 5.000 đồng/chiếc. Hơn 1 giờ sau, số xe máy vào gửi ở đây tăng lên gấp đôi. Gần đó, bãi xe đường Thái Văn Lung (cạnh Viện Trao đổi văn hóa Pháp, P.Bến Nghé), bãi giữ xe số 6 Lý Tự Trọng (trước TAND Q.1, P.Bến Nghé) vẫn hoạt động tấp nập. Cách đó không xa, ở bãi giữ xe tại góc đường Nguyễn Du - Tôn Đức Thắng (P.Bến Nghé) hàng trăm xe máy dựng chiếm một nửa lề đường Tôn Đức Thắng.

Điều đáng nói, 4 bãi giữ xe trái phép nói trên nằm cách UBND P.Bến Nghé chỉ vài trăm mét!

Tại bãi giữ xe trái phép trên đường Huỳnh Thúc Kháng (cạnh Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, P.Bến Nghé), hàng ngàn xe máy được xếp thành hai hàng ngang, kéo dài cả trăm mét trên vỉa hè. Tại địa chỉ số 4 Hàm Nghi (P.Bến Nghé) tình trạng “thiết lập” bãi giữ xe để thu phí vẫn hoạt động công khai bất chấp dư luận.

Cố tình né tránh báo chí!

Theo thẩm quyền được phân cấp, lực lượng trật tự đô thị (TTĐT) có vai trò nòng cốt trong việc giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm các bãi giữ xe hoạt động trái phép; UBND các phường chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý địa bàn. Q.1 là địa phương đặc thù khi cả cấp quận và phường đều có lực lượng TTĐT trực thuộc UBND quận, phường, với hàng trăm nhân sự.

Sáng 19.5, PV Thanh Niên đến UBND P.Bến Nghé (địa bàn có tới 8 bãi xe trái phép). Tại đây, sau khi đăng ký làm việc, PV được một cán bộ phường bảo ngồi chờ để đi báo cáo lãnh đạo. Sau đó, cán bộ này thông báo lãnh đạo phường bận đi họp không tiếp báo chí và đề nghị PV ghi lại câu hỏi để trả lời bằng văn bản mà không nói rõ cụ thể lúc nào sẽ trả lời. PV gọi điện cho ông Nguyễn Thành Phát, Chủ tịch UBND P.Bến Nghé, để hẹn làm việc nhưng ông Phát không nghe máy. Nhắn tin hẹn gặp thì ông Phát nhắn lại đang họp và bảo PV liên lạc với ông Võ Quốc Hưng, Phó chủ tịch UBND P.Bến Nghé. PV gọi 3 lần nhưng ông Hưng không nghe máy và nhắn tin hẹn gặp nhưng vị phó chủ tịch này cũng không trả lời!

Bãi giữ xe trái phép trên đường Lý Tự Trọng (đoạn qua Bệnh viện Nhi đồng 2, P.Bến Nghé) dựng xe chiếm gần hết vỉa hè sáng 19.5

Chúng tôi tiếp tục đến UBND P.Nguyễn Thái Bình thì cán bộ văn thư tại đây thông báo lãnh đạo phường đi họp, đề nghị để lại nội dung trao đổi, có gì sẽ báo sau.

Tất cả 24 bãi giữ xe bị UBND Q.1 rút giấy phép nhưng vẫn công khai hoạt động, trước đó đều được cấp cho các tổ chức, đoàn thể ở Q.1... Chúng tôi tiếp tục đến những nơi này để tìm hiểu thì tại UBND P.Cầu Kho, cán bộ thông báo lãnh đạo bận đi họp. Tại Ban Chỉ huy quân sự Q.1, đại diện lãnh đạo sau khi nghe PV trình bày về bãi xe trên đường Huỳnh Thúc Kháng (cạnh Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng) cấp cho đơn vị này, bị rút giấy phép từ ngày 21.4, nhưng đến nay vẫn hoạt động bình thường thì người này liền nói: “Đảm bảo với anh 100%, sau khi đơn vị tôi nhận được quyết định thu hồi giấy phép giữ xe trên lề đường Huỳnh Thúc Kháng của UBND Q.1 thì chúng tôi đã nghiêm chỉnh chấp hành và bàn giao vỉa hè lại cho UBND P.Bến Nghé quản lý. Việc đến nay vẫn có người nhận giữ xe tại đó thì chúng tôi không biết, trách nhiệm thuộc về UBND P.Bến Nghé”.

Vì sao lực lượng đông mà vi phạm diễn ra thường xuyên, công khai lại không xử lý? Lực lượng TTĐT có bảo kê các bãi giữ xe trái phép không? Vì sao quyết định thu hồi giấy phép 24 bãi xe lấn chiếm vỉa hè, hoạt động thu tiền bất chính của UBND Q.1 đã ký và có hiệu lực kể từ ngày ký (ngày 21.4), giao nhiệm vụ cụ thể cho đội TTĐT tổ chức thực hiện mà đến nay vẫn án binh bất động? Ông Phan Trọng Hùng, Đội trưởng Đội quản lý TTĐT Q.1, nói: “Lực lượng TTĐT không có bảo kê. Việc xử lý các bãi xe hoạt động trái phép, đội đang chờ chỉ đạo của lãnh đạo quận!”. Theo ông Hùng, vấn đề này còn liên quan đến các phường và cơ quan khác nữa nên để Q.1 và TP trả lời sẽ rõ ràng hơn.

Bị rút giấy phép nhưng bãi giữ xe tại góc đường Nguyễn Du - Tôn Đức Thắng (P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) vẫn ngang nhiên hoạt động

Làm ngược chủ trương của thành phố

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, từ năm 2008, UBND TP ban hành Quyết định 74 về quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TP nhằm đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị… Đến năm 2013, UBND TP tiếp tục ban hành Quyết định 699 về danh mục cụ thể các tuyến đường cho phép sử dụng tạm một phần vỉa hè làm bãi giữ xe…, trong đó Q.1 có 53 tuyến đường được sử dụng tạm một phần vỉa hè làm bãi giữ xe. Tuy nhiên, trên thực tế, 24 bãi xe trái phép mà UBND Q.1 từng cấp cho các tổ chức, đoàn thể Q.1 có những bãi không nằm trong danh mục này.

Đáng nói hơn, quy định của UBND TP là nếu xét cấp phép tạm sử dụng, đòi hỏi bắt buộc là không được cản trở giao thông, phải thu phí đúng quy định, nhưng trên thực tế nhiều bãi xe nhếch nhác, để xe tràn lan, bít hết lối đi của người đi bộ, thu phí vượt mức quy định của UBND TP.

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch UBND Q.1 Trần Thế Thuận nói: “Quận hoan nghênh Báo Thanh Niên đã lên tiếng phản ánh về hoạt động của các bãi giữ xe, góp phần đảm bảo trật tự văn minh đô thị, chấn chỉnh các vi phạm. Vấn đề này Thường trực Quận ủy, UBND Q.1 cũng rất quan tâm”.

PV hỏi: “Quận có biết vấn nạn bảo kê bãi xe trái phép ở trên địa bàn?”. Ông Thuận trả lời: “Chúng tôi đã nghe ý kiến phản ánh về nạn bảo kê và nhận thấy rằng không phải là không có những dấu hiệu (bảo kê - PV)”. Về vấn đề cụ thể đến bao giờ Q.1 xử lý dứt điểm nạn cát cứ vỉa hè giữ xe trái phép tràn lan, ông Thuận cho biết: “Tôi đang đi công tác, đầu tuần tới họp thường trực ủy ban sẽ nghe anh em báo cáo lại. Quan điểm là xử lý đến nơi đến chốn”.

Thất thu thuế

Trả lời Thanh Niên, bà Phạm Thị Hồng Hà, Phó giám đốc Sở Tài chính, khẳng định TP đã phân cấp rõ trách nhiệm quản lý, cấp phép sử dụng tạm vỉa hè. Theo đó, thẩm quyền này thuộc về UBND các quận, huyện. Theo bà Hà, về nguyên tắc, các bãi xe sau khi được cấp phép phải đăng ký thuế với cơ quan thuế thì mới được phép hoạt động. Nếu không đăng ký thuế nhưng vẫn tổ chức giữ xe, thu tiền là vi phạm pháp luật. “Việc thu thuế, giám sát, kiểm tra, xử lý hành vi trốn thuế do đơn vị thuế phối hợp UBND các quận, huyện thực hiện theo quy định”, bà Hà cho biết. Về thực trạng hàng loạt bãi xe có dấu hiệu trốn thuế khi tự in vé, làm phiếu giữ xe “mỗi nơi một kiểu”, bà Hà cho rằng trách nhiệm chính cũng thuộc về địa phương và cơ quan thuế.

Qua làm việc với Chi cục Thuế Q.1, chúng tôi nhận thấy việc quản lý thu thuế từ các bãi giữ xe “khủng” nói trên quá lỏng lẻo. Khi PV đưa hình ảnh vé xe mà các bãi xe sử dụng thu tiền với giá cao từ 5.000 - 10.000 đồng/lượt xe (trong khi quy định chung của TP chỉ từ 3.000 - 4.000 đồng/xe) mà Thanh Niên phản ánh, bà Đặng Thị Minh Xuân, Phó chi cục trưởng Chi cục Thuế Q.1, khẳng định vé này do các bãi xe tự in tùy tiện, không phải do Chi cục Thuế Q.1 phát hành.

Khi PV cung cấp cho bà Xuân danh sách cụ thể 24 bãi giữ xe hoạt động trái phép rầm rộ suốt thời gian qua ngay trên địa bàn Q.1, đồng thời chất vấn các bãi này đã kê khai nộp thuế hay chưa, số tiền thuế mà Chi cục Thuế Q.1 đã thu được bao nhiêu, thì bà Xuân trả lời: “Theo quy định, tiền thuế các bãi giữ xe trên địa bàn Q.1 do Chi cục Thuế Q.1 thu, nhưng cụ thể bao nhiêu thì phải chờ rà lại. Chúng tôi phải thống kê lại và qua tuần mới báo cáo được”.

Công Nguyên - Trác Rin - Đình Phú