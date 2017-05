Thông tin 3 ngôi sao đình đám Kpop có mặt tại một quán ăn ở Hà Nội để quay phim khiến fan Việt rần rần.

Trưa 7/5, thông tin Ahn Jae Hyun, Kyu Hyun và Mino có mặt ở Hà Nội gây xôn xao cộng đồng fan Kpop. Trên một fanpage của đại gia đình nhà YG tại Việt Nam, hình ảnh và clip bộ ba có mặt trên đường phố Hà Nội khiến fan "bấn loạn".

Sự có mặt của Ahn Jae Hyun, Kyu Hyun và Mino tại Hà Nội khiến fan bấn loạn.

Clip bộ ba ca sĩ Kpop có mặt tại Hà Nội (Clip: BC Hương Liên)

Nam diễn viên Blood và 2 giọng ca nhóm Super Junior, WINNER đã có mặt tại quán bún chả nổi tiếng - nơi Tổng thống Obama từng ghé thăm. Họ có cảnh quay cho chương trình mang tên New Journey to the West 3. Theo thông tin fan râm ran thì lịch trình của đoàn phim được thay đổi từ Ấn Độ sang Việt Nam.

Nam diễn viên Ahn Jae Hyun mặc áo kẻ sọc đỏ.

Hình ảnh trước đó của Mino ở sân bay được fan chia sẻ.

Hình ảnh Ahn Jae Hyun, Kyu Hyun và Mino trên đường phố Hà Nội được fan nhanh chóng nhận ra. Thông tin khiến không ít bạn trẻ bất ngờ và bày tỏ sự phấn khích. Trên nhiều trang cá nhân, fan Kpop đã thốt lên niềm hạnh phúc khi biết thần tượng đang ở cự ly gần.

Hiện hành trình và nơi bộ 3 sẽ đặt chân đến những ngày tới được fan ráo riết "săn lùng".