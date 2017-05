27 phiến quân IS đã bị tiêu diệt và 13 tên khác bị thương trong các vụ không kích của lực lượng an ninh Afghanistan nhằm vào những nơi ẩn náu của IS tại tỉnh Nangarhar, miền Đông nước này.

Lực lượng an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường vụ đánh bom liều chết ở tỉnh Nangarhar. (Nguồn: EPA/TTXVN) Ngày 7/5, 27 phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt và 13 tên khác bị thương trong các vụ không kích của lực lượng an ninh Afghanistan nhằm vào những nơi ẩn náu của IS tại tỉnh Nangarhar, miền Đông nước này. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của chính quyền địa phương cho biết lực lượng an ninh Afghanistan đã tiến hành hai đợt không kích tại các khu vực Mohmandara và Kandarpisha thuộc huyện Achin, nơi được cho là thành trì của IS. Theo quan chức trên, các lực lượng chính phủ Afghanistan sẽ tiếp tục tấn công IS tại nhiều khu vực khác ở nước này. Hiện IS chưa đưa ra phản ứng trước những thông tin trên. Các khu vực thuộc tỉnh Nangarhar, với thủ phủ Jalalabad cách thủ đô Kabul của Afghanistan 120km về phía Đông, đã trở thành địa bàn hoạt động của IS trong hơn hai năm qua./.