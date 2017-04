Cải cách nông nghiệp là đòn bẩy giúp Việt Nam phát triển và cho phép Việt Nam vươn lên vị thế quốc gia thu nhập trung bình cao, đó là nhận định của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) trong Báo cáo Triển vọng phát triển châu Á 2017 công bố ngày 10/4.

Chế biến dứa xuất khẩu tại tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Huy Hùng

ADB khá lạc quan khi dự báo về triển vọng tăng trưởng nền kinh tế Việt Nam trong 2 năm tới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam theo dự báo đạt 6,5% trong năm 2017, và 6,7% trong năm 2018, nhờ sự gia tăng hoạt động trong các lĩnh vực chế tạo, xây dựng, thương mại bán buôn và bán lẻ, ngân hàng và dịch vụ. Cũng theo ADB, đà phục hồi kinh tế Việt Nam đang thể hiện rõ trong những năm gần đây, tốc độ tăng GDP đạt 5,2% (năm 2012), 5,4% (2013), 6% (2014), 6,7% (2015), 6,2% (2016). 3 động lực tăng trưởng GDP của Việt Nam trong những năm tới sẽ là đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), công nghiệp chế tạo và sự gia tăng của nhóm thu nhập trung bình mới nổi làm gia tăng kinh doanh bán buôn và bán lẻ. Theo ông Aaron Batten - chuyên gia kinh tế quốc gia của ADB: FDI sẽ là động lực tăng trưởng quan trọng cho Việt Nam trong quý I/2017, vốn FDI giải ngân đạt 3,6 tỷ USD, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Việc thu hút FDI sẽ thúc đẩy ngành chế tạo trong nước, đồng thời giúp tăng nguồn thu từ xuất khẩu của Việt Nam ngay cả khi dòng thương mại khu vực và toàn cầu tiếp tục suy giảm.

Nhận định về triển vọng kinh tế Việt Nam, ADB nhấn mạnh trong những năm qua, dù Việt Nam đạt mức tăng trưởng ổn định, nhưng còn dưới mức cần thiết để đạt được vị thế nước có mức thu nhập trung bình vào năm 2030. Việt Nam có nguy cơ bị tụt hậu khi công nghiệp, dịch vụ tăng trưởng bùng nổ nhưng tốc độ tăng GDP không đạt 7%. Nhân tố chính kéo tụt tăng trưởng của Việt Nam những năm qua là sự tăng trưởng thấp của ngành nông nghiệp. Ông Eric Sidgwick - Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam nêu rõ: “Nông nghiệp đã luôn là một động lực quan trọng của tăng trưởng, giảm nghèo, an ninh lương thực và xuất khẩu kể từ khi Chính phủ Việt Nam bắt đầu cải cách lĩnh vực này vào cuối thập niên 1980. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, trước sức ép cạnh tranh quốc tế ngày càng tăng và năng suất lao động trong nước thấp, tăng trưởng của ngành nông nghiệp chỉ đạt khoảng 2%/năm kể từ năm 2011”.

Nguyên nhân ngành nông nghiệp suy giảm được ADB chỉ ra là do năng suất lao động trong nông nghiệp quá thấp. Sản lượng lao động trong nông nghiệp ở Việt Nam tính trên đầu nông dân chỉ bằng 1/3 Indonesia, bằng 1/2 của Thái Lan và Philippines. Hơn nữa, tốc độ tăng trưởng nông nghiệp Việt Nam phụ thuộc quá nhiều vào việc sử dụng các nguồn lực như đất, nước, phân bón hơn là áp dụng các phương thức hiệu quả. Vì vậy, muốn đạt được vị thế một nước có thu nhập trung bình cao một cách nhanh chóng, Việt Nam cần cải cách sâu rộng hơn nữa, đặc biệt là đẩy mạnh cải cách khu vực nông nghiệp. Để chuyển đổi nông nghiệp, cần giải quyết một số thách thức cơ bản trong chính sách như: Tạo điều kiện cho cạnh tranh mạnh mẽ trong các chuỗi cung ứng nông nghiệp và chế biến sau thu hoạch. Đồng thời xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn để hỗ trợ các mặt hàng nông sản mang lại giá trị gia tăng cao hơn.