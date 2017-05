Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có tờ trình gửi Bộ Giao thông vận tải về phương án quản lý và khai thác lực lượng an ninh hàng không tại các sân bay trên cả nước.

Theo đó, doanh nghiệp này đề xuất hai phương án. Phương án 1A sẽ thành lập Trung tâm Điều hành an ninh hàng không trực thuộc ACV, chịu trách nhiệm tổ chức bảo đảm an ninh hàng không tại tất cả các cảng hàng không doanh nghiệp này quản lý, khai thác.

ACV đề xuất thành lập Trung tâm Điều hành an ninh hàng không. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Với phương án 1B, ACV đề xuất thành lập doanh nghiệp 100% vốn của ACV, chịu trách nhiệm tổ chức đảm bảo an ninh hàng không tại tất cả các cảng hàng không, cơ sở xử lý hàng hóa, bưu gửi (kho hàng không kéo dài) tại các cảng do ACV quản lý, khai thác đồng thời bảo đảm ANHK cho các cảng tư nhân đầu tư, xây dựng khai thác như: Vân Đồn, Lào Cai, Phan Thiết…

Liên quan đến vấn đề này, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) mới đây cũng đã có tờ trình và đề án gửi Bộ Giao thông vận tải đề xuất đưa lực lượng an ninh hàng không về thuộc quản lý của đơn vị này.

Theo đó, sẽ thành lập Công ty TNHH MTV An ninh hàng không và quản lý tài sản khu bay, 100% vốn Nhà nước, trực thuộc Tổng công ty này.

Hiện lực lượng an ninh hàng không đang do ACV quản lý. Tuy nhiên, việc ACV chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần từ năm 2016 khiến việc giao quản lý lực lượng an ninh hàng không cho doanh nghiệp này đã không còn phù hợp.

Do an ninh hàng không là lực lượng bán vũ trang, được trang bị vũ khí quân dụng, có nhiệm vụ và hưởng các chế độ tương đương lực lượng vũ trang nhân dân/.