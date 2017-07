Nam ca sĩ Aaron Carter đã không kìm nén được xúc động khi chia sẻ về sự việc bị cảnh sát bắt giữ vì tàng trữ chất cấm.

Xuất hiện trong cuộc phỏng vấn với trang ET hôm 18/7, Aaron Carter có cuộc nói chuyện về việc bị cảnh sát bắt giữ vào cuối tuần qua. Tại đây, em trai của Nick Carter - thành viên Backstreet Boys - đã không khống chế được cảm xúc và nghẹn ngào bật khóc.

Nam ca sĩ sinh năm 1987 cho biết: “Họ đã cưỡng chế tôi. Tôi yêu cầu được quyền nói chuyện với luật sư nhưng lại bị họ bác bỏ”.

Trước đó, Aaron Carter và bạn gái bị cảnh sát bắt giữ vì lái xe trong tình trạng mất kiểm soát đồng thời tàng trữ khối lượng cần sa đáng kể cùng những loại chất kích thích khác trên xe.

Từ lúc 9h tối ngày 15/7 đến hơn 1 ngày sau đó, giọng ca I’m all about you cho biết, anh đã rất vất vả lẫn trằn trọc vì chuyện này. Bởi lẽ, anh vốn được phép hút một lượng cần sa vừa đủ theo đơn của bác sĩ để điều trị căn bệnh trầm cảm, đau đầu mãn tính và rối loạn ăn uống.

Anh khẳng định mình mắc bệnh rối loạn ăn uống từ hơn 10 năm nay, khi bệnh tình trở nặng hơn, anh buộc phải sử dụng nhiều loại thuốc khác nhau để kìm chế cơn đau. Hôm bị bắt, Aaron Carter chỉ hút một lượng thuốc nhỏ mà không dùng thêm bất kỳ loại chất kích thích nào: “Tôi sẵn sàng đi kiểm tra. Tôi có uống thuốc Xanax, Propranolol vì bệnh cao huyết áp và các loại thuốc giảm đau. Tôi chưa bao giờ đụng vào ma túy cả”.

Aaron Carter được biết đến như là em trai của Nick Carter - thành viên nhóm nhạc Backstreet Boys, anh vốn nổi tiếng với danh hiệu “hoàng tử nhạc pop” vào cuối thập niên 1990 với những ca khúc đình đám như I’m all about you, Oh Aaron, I Want Candy, Not Too Young Not Too Old,…

Hôm Aaron Carter bị bắt, Nick cũng động viên em trai bằng cách chia sẻ trạng thái cảm động lên mạng xã hội.

Tuy nhiên, điều này càng khiến Aaron Carter cảm thấy bất mãn: “Nếu người thân thực lòng quan tâm tới hạnh phúc của tôi, tại sao anh ta không gọi điện trực tiếp mà phải làm điều đó thông qua một diễn đàn công cộng? Chẳng hay chút nào khi sử dụng tôi để PR và đá tôi ra ngoài khi tôi đang tụt dốc”.

Nick Carter và Aaron Carter.

Theo: ET

Hạnh Hiếu