Sau khi có thông tin Huyền My sẽ là đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2017, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014 đã nhận nhiều chỉ trích vì 'cướp' cơ hội lần hai của người mẫu Yến Nhi.

Á khôi Áo dài chúc Huyền My giành được kết quả tốt nhất có thể

Năm ngoái, thí sinh đại diện Việt Nam dự thi Miss Grand International là Nguyễn Thị Loan. Cô lọt Top 20 thí sinh xuất sắc nhất cùng giải Top 3 Trang phục dân tộc đẹp nhất. Nguyễn Thị Loan đi thi sau khi Á khôi Áo dài Yến Nhi trượt visa đến Mỹ. Do đó, nhiều người thắc mắc vì sao Yến Nhi không phải là đề cử của năm nay khi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế được tổ chức tại sân nhà.

Trước những phản ứng có phần nặng nề của cư dân mạng trên Fanpage của Miss Grand International 2017 lẫn Facebook Huyền My, Yến Nhi đã quyết định lên tiếng.

Cô xin không nói tới việc Huyền My có "xứng hay không xứng" tham gia cuộc thi này mà chỉ muốn làm rõ rằng ai cũng có cơ hội để được thử thách bản thân và ai cũng có cơ hội được tỏa sáng. "Huyền My không cướp cơ hội của tôi. Huyền My cũng như tôi, cô ấy có quyền đi thi", Yến Nhi chia sẻ.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Trần Huyền My

"Vài người hỏi tôi rằng có thất vọng không, tôi nói không. Tôi không phải là kiểu phụ nữ thụ động, nằm dài trong lâu đài và chờ Bạch mã hoàng tử tới đón... Tôi là kiểu phụ nữ chủ động, tôi đã lên kế hoạch cho mình từ đầu năm và trong kế hoạch đó của mình, không có "chiến dịch truyền thông nào" có tên: "Huyền My "cướp" cơ hội của tôi". Bởi cơ hội là do tôi tạo ra và nắm lấy. Nếu Huyền My có "cướp" cái gì của tôi, thì đó chính là 30 phút thời gian quý báu mà tôi định dành đi tập gym cho đẹp body để ngồi viết ra cái status này", Yến Nhi trải lòng.

Nhiều bạn bè đồng nghiệp đã ủng hộ cho cả hai người đẹp như Hà Anh, Lại Thanh Hương, Nguyễn Thị Loan. Bản thân Huyền My cũng chia sẻ bên dưới tâm sự của Yến Nhi: "Em cám ơn chị rất nhiều đã động viên em và em sẽ cố gắng hết sức để xứng đáng với 30 phút của chị".

Mai Ngọc