Yến Nhi khẳng định Á hậu Việt Nam 2014 hoàn toàn xứng đáng với vai trò đại diện Việt tham gia Hoa hậu Hòa bình và bản thân cô không tiếc nuối khi vuột mất cơ hội.

Mới đây, fanpage chính thức của Miss Grand Internatinonal (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) xác nhận thông tin Huyền My, Á hậu Việt Nam 2014 trở thành đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi này. Trước đó, Á khôi Áo dài - Yến Nhi - được chọn lựa tham gia cuộc thi. Tuy nhiên vì lý do không xin được visa, người đẹp vuột mất cơ hội tranh tài ở đấu trường quốc tế.

Sau công bố Huyền My chính thức trở thành đại diện Việt ở Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017, tổ chức vào tháng 10, tại Việt Nam, Yến Nhi bày tỏ quan điểm riêng trên trang cá nhân. Người đẹp 9X cho rằng Á hậu Việt Nam hoàn toàn xứng đáng với vai trò mới và bản thân cô không có gì để tiếc nuối.

Á khôi Áo dài Yến Nhi. Ảnh: NVCC.

“Tôi đã đọc đâu đó trên mạng rằng người ta đang ném đá Huyền My vì cô ấy tham gia Miss Grand năm nay. Sau đó, người ta lại tiếc thương cho tôi vì “bị cướp” cơ hội ở cuộc thi này. Xin cảm ơn mọi người, nhưng tôi nghĩ chúng ta không công bằng với Huyền My”, Á khôi Áo dài viết.

Yến Nhi không bình luận việc Huyền My “xứng hay không xứng”, bởi không ai trong chúng ta ngoài ông chủ tịch Miss Grand có quyền đó. Theo á khôi, ai cũng có cơ hội được thử thách bản thân và tỏa sáng và Huyền My cũng vậy.

Á khôi Áo dài khẳng định cô không thất vọng, hay buồn bã khi vuột mất cơ hội tỏa sáng ở sân chơi nhan sắc quốc tế. Dù không có cơ hội tham gia cuộc thi nhan sắc quốc tế nhưng Yến Nhi đã có kế hoạch cho mình từ đầu năm và chắc chắn kế hoạch đó không mang tên “Huyền My cướp đi cơ hội của tôi”.

“Nếu Huyền My có cướp cái gì của tôi thì đó chính là 30 phút thời gian quý báu tập gym để viết đoạn tâm sự này và cô ấy xứng đáng với 30 phút quý báu của tôi”, cô nói.

Sau cùng, Á khôi Áo dài 2016 khuyên đại diện Việt hãy tự tin, mạnh mẽ để đến với cuộc thi và mang về kết quả tốt nhất có thể.

Huyền My trở thành đại diện Việt ở cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ với Zing.vn về lựa chọn Huyền My tham gia Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, bà Thúy Nga – giám đốc đơn vị nắm bản quyền cử người tham gia đấu trường nhan sắc này cho biết bà thấy ở Huyền My có những yếu tố căn bản khá tốt về ngoại hình, vừa mang nét Á Đông vừa sở hữu nét phương Tây, lại có kinh nghiệm hoạt động ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật như người mẫu, MC, diễn viên.

"Á hậu Việt Nam cần phải rèn luyện về kỹ năng biểu diễn trên sân khấu quốc tế, đa dạng hóa hình ảnh và cần có thêm bản lĩnh sân khấu. Chúng tôi đang lên kế hoạch tập huấn cho My với những giáo trình quốc tế. Nhiều chuyên gia trong và ngoài nước sẽ tham gia đào tạo kỹ năng biểu diễn cho Huyền My. Tôi tin My sẽ đem lại niềm tự hào cho Việt Nam”, bà Nga cho hay.

MInh Tâm