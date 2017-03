Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng á hậu Huyền My đi shopping như đi chợ, chơi hàng hiệu chẳng kém người đẹp nào trong showbiz Việt.

Huyền My đăng quang á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2014.

Á hậu Huyền My có cuộc sống giàu sang bao nhiêu người mơ ước dù tuổi đời còn rất trẻ.

Huyền My sớm có cuộc sống giàu sang, xa xỉ nhiều người mơ ước dù tuổi đời còn rất trẻ. Vừa đăng quang á hậu, xuất thân nhung lụa của Huyền My liền thu hút sự quan tâm từ dư luận. Cô vốn là tiểu thư trong gia đình trí thức ở Hà Nội. Bố cô làm ở Viện Hàn lâm Đức, thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội còn mẹ là chủ của một thẩm mỹ viện. Gia đình Huyền My từng có thời gian sinh sống ở Đức. Được biết trong suốt cuộc thi, gia đình đã thuê trọn một ekip để lo trang phục, làm tóc, make up cho cô.

Nhà á hậu là một căn biệt thự rộng lớn nằm trên diện tích 800m2 được bao quanh bởi vườn cây tuyệt đẹp. Ngoài vườn có bài trí ao cá, xích đu, ghế đá như công viên, trong nhà có bể bơi riêng. Sau đó không lâu, bố mẹ Huyền My lại chiều ý con gái, rời căn biệt thự ở ngoại thành Hà Nội để chuyến đến một căn hộ sang trọng nằm trên tầng 17 của khu chung cư cao cấp ngay trung tâm thành phố.

Tuy tham gia nghề mẫu từ sớm nhưng bố mẹ vẫn muốn con gái tập trung học tập. Lúc thi hoa hậu, cô đang là sinh viên năm nhất của Học viện Thời trang London. Giữa năm 2016, cô sang Anh du học ngắn hạn để nâng cao kiến thức về nghệ thuật và thời trang.

Trẻ trung xinh đẹp, lại là á hậu Việt Nam, Huyền My còn nổi tiếng nghiện shopping. Dù thường được bố mẹ đưa đón bằng xe sang nhưng cô vẫn tậu một chiếc Mercedes-Benz S400L có giá khoảng 3,6 tỷ đồng khi mới 20 tuổi. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện, á hậu luôn nổi bật nhờ vóc dáng đồng hồ cát cùng váy áo hàng hiệu đắt đỏ. Trên trang cá nhân, cô cũng thường xuyên khoe khéo ‘chiến tích’ sau mỗi lần mua sắm.

Biệt thự vườn rộng 800m2 đẹp lung linh của gia đình á hậu Huyền My nằm ở ngoại thành Hà Nội.

Trong nhà là nội thất trang nhã, có bể bơi trải dài.

Tuy nhiên vì chiều lòng con gái, bố mẹ Huyền My đồng ý dọn về căn hộ chung cư ở ngay trung tâm Hà Nội để cô thuận tiện làm việc. Căn hộ sang trọng này cũng trị giá hàng tỷ đồng, nằm trên tầng 17 của một chung cư cao cấp, có view nhìn tuyệt đẹp ra một góc lớn Hà thành.

Giữa năm ngoái, Huyền My tiếp tục gây sốc với thông tin vào Sài Gòn mua biệt thự 10 tỷ ven sông Cầu Kinh ngay trung tâm quận 7 để chuẩn bị Nam tiến. Được biết, bố mẹ người đẹp đã hỗ trợ một phần chi phí để con gái có chỗ đi về thuận tiện.

Tháng 10/2015, Huyền My tự tậu một chiếc Mercedes-Benz S400 giá 3,7 tỷ đồng ở thời điểm đó gây không ít kinh ngạc.

Trước đó, mọi việc đi lại của Huyền My thường là bằng taxi hoặc bố mẹ cô đưa đón trên chiếc Mercedes-Benz C-Class đời 2010.

Mới đây, Huyền My tiếp tục gây sóng gió bằng cách sắm nhẫn kim cương bản lớn trị giá khoảng 50.000 USD (khoảng 1,1 tỷ đồng).

Đầu năm 2016, khi đi dự sự kiện với vai trò đại sứ, á hậu lập tức thu hút mọi chú ý bởi bộ trang sức gồm khuyên tai và vòng đeo cổ đẹp tinh tế trị giá 2 tỷ đồng.

Còn đây là đồng hồ Chopard (bên trái) đính đá quý có giá bán 75.000 USD (khoảng 1,7 tỷ đồng) và đồng hồ Royal Oak (bên phải) có giá thấp nhất là 300 triệu đồng, tùy thuộc vào số viên kim cương gắn trên mặt.

Đi cùng chiếc túi Birkin đỏ rực trị giá khoảng nửa tỷ đồng là đồng hồ đính kim cương dây đỏ gần 400 triệu đồng (ảnh trên bên trái). Hai chiếc Hermes Birkin còn lại đều có giá từ 400 – 500 triệu đồng.

Ngoài đồng hồ, túi xách, Huyền My cũng thường xuyên diện váy áo đắt đỏ. Chẳng hạn như chiếc váy đính đá quý lấp lánh (bên trái) có giá bán 230 triệu đồng. Mẫu váy còn lại cũng là thiết kế tuyệt đẹp của NTK Phạm Đặng Anh Thư, cô diện cùng đồng hồ sang trọng có giá gần 160 triệu đồng.

Á hậu Huyền My thường xuyên khoe ‘chiến tích’ mua sắm khiến cư dân mạng chất ngất vì độ chịu chơi của người đẹp này.

Và căn phòng thời trang này là thành quả sau vô số lần mua sắm đó. Một tiết lộ cho biết Huyền My là chủ nhân của bộ sưu tập 30 mẫu túi, clutch thuộc các thương hiệu Chanel, Christian Louboutin, Hermes và Louis Vuitton; 20 mẫu giày toàn thương hiệu hạng sang . Trong đó đôi đắt tiền nhất là mẫu của Gucci có giá 2000 USD (khoảng 46 triệu đồng).

Bàn trang điểm gồm vô số mỹ phẩm đắt tiền, nước hoa hiệu mà bao nhiêu cô gái mơ ước.

Chiếc điện thoại Huyền My sử dụng trong một sự kiện có giá khoảng 200 triệu đồng.

Ngay cả ốp điện thoại, Huyền My cũng chuộng dùng ốp của Louis Vuitton, trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Gia Bảo