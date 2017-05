Mặc dù rất giữ gìn hình ảnh "ngọc nữ" nhưng Á hậu Huyền My cũng vô tình bị vướng vào nhiều lùm xùm, ảnh hưởng ít nhiều đến tên tuổi của cô.

Mới đây, một cô gái đã đăng status về chuyện Huyền My nhắn tin qua lại với bạn trai của mình. Kèm theo status tố Huyền My, cô gái cũng đăng tải những tin nhắn của Á hậu và bạn trai cô trao đổi với nhau khá thân mật. Hiện phía Á hậu chưa có bất cứ thông tin phản hồi nào.

Trước đây, cộng đồng mạng từng truyền nhau thông tin Huyền My là người thứ 3 khiến chuyện tình cảm của Trà Ngọc Hằng và hôn phu tan rã. Trước những ồn ào này, Huyền My đã lên tiếng phản hồi trên trang fanpage cá nhân của mình: "Để vừa lòng một người đã khó, để vừa lòng nhiều người còn khó hơn rất nhiều. Vì mỗi người một cách nhận, mỗi người có một cách nghĩ, mỗi người một tiêu chuẩn… khác nhau...".

Thường xuyên xuất hiện với những bộ váy đắt tiền và trau chuốt, Huyền My cũng vướng phải sự cố mặc váy nhái lại một trong những thiết kế nằm trong bộ sưu tập của nhà mẫu Chung Thanh Phong. Chung Thanh Phong thẳng thắn khẳng định trang phục mà Huyền My đang khoác lên mình chỉ là hàng fake với mức giá vô cùng chênh lệch so với bản gốc: “Tôi nghĩ một người nổi tiếng như Huyền My nên chọn lọc trang phục của các nhà thiết kế hoặc thương hiệu lớn cho những sự kiện quan trọng”.

Ăn mặc hở hang, trình diễn nội y trong quán bar có lẽ là scandal lớn nhất ảnh hưởng đến sự nghiệp của Á hậu Huyền My. Nhiều người còn cho rằng, chính những hình ảnh này đã khiến người đẹp trượt ngôi vị Hoa hậu dù ở thời điểm đó, cô là ứng cử viên sáng giá nhất.

Khi hình ảnh Kỳ Duyên hút thuốc, thổi bóng cười được tung ra, người đẹp không lên tiếng phủ nhận mà chỉ đăng status ám chỉ mình bị người quen hãm hại. Dư luận ngay lập tức chĩa sang Á hậu Huyền My bởi 2 người đều từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 và từng có thời gian thân thiết. Nàng Á hậu chia sẻ “Mình nói cái này nhé: MÌNH RẤT BẬN, việc làm còn không hết nên không có thời gian và cũng không quan tâm đến chuyện không liên quan. Đường ai nấy đi, việc ai người đấy làm, đừng lôi mình vào những câu chuyện của người khác. Các bạn để yên cho mình hiền nha".

Khi thông tin và hình ảnh Kỳ Duyên đi muộn ngay trong buổi họp báo Hoa hậu Việt Nam 2016 làm dư luận xôn xao, Huyền My lại ngay lập tức nhận trả lời phỏng vấn với nội dung về chuyện luôn đi đúng giờ. “Bố mẹ luôn nhắc nhở rằng khi giao tiếp, khi làm việc phải luôn đúng giờ, khi nói chuyện phải nhìn vào mắt người đối diện, bắt tay thì phải như thế nào". Bài phỏng vấn này của Huyền My được cho là cố tình xoáy vào lùm xùm gây tranh cãi lớn của Kỳ Duyên.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao truyền tay nhau thông tin một tài khoản xã hội "tố" Huyền My mải chụp hình khiến chuyến bay bị trễ 30 phút. Những cũng có ý kiến rằng đây chỉ là hành động chơi xấu Á hậu.

Tố Uyên/VOV.VN