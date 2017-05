Sở hữu nét đẹp thanh tú, dịu dàng, Huyền My được nhận xét lúc buồn đẹp hơn lúc cười rất nhiều.

Á hậu Việt Nam 2014 - Huyền My được biết đến là một nhan sắc nổi bật của dàn người đẹp showbiz Việt. Cô nàng sở hữu gương mặt thanh lịch, xinh đẹp chuẩn Á đông cùng thân hình cân đối với chiều cao 1,75 và số đo ba vòng 83 - 62 - 93.

Huyền My luôn để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng công chúng với hình ảnh đẹp, không scandal. Tuy nhiên, những ngày gần đây công chúng khá hoang mang trước thông tin Huyền My bị tố "thả thính" chồng của bạn thân. Mẹ của người đẹp cho biết sẽ nhờ luật sư can thiệp để làm rõ sự việc, riêng Huyền My vẫn giữ im lặng.

Trước khi câu chuyện đi đến hồi kết, người hâm mộ vẫn đặt nhiều niềm tin ở chân dài sinh năm 1995, nhất là khi Huyền My sắp đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Hòa Bình thế giới 2017.

Huyền My được đánh giá cao nhờ gương mặt xinh đẹp và hình thể cực chuẩn. Nụ cười rạng rỡ là thế mạnh của cô khi xuất hiện trước công chúng, tuy nhiên, nếu để ý kỹ thì có thể thấy Huyền My có một đôi mắt buồn, vậy nên trong những bức ảnh có chiều sâu, tâm trạng thì cô nàng vẫn đẹp một cách "xuất thần".

Diện một bộ váy vô cùng sexy, khoe vòng 1 tròn đầy, cộng với diễn xuất vô cùng tâm trạng trước ống kính, Huyền My đẹp một cách xuất sắc.

Mặt buồn nhưng vẫn đẹp hút hồn người khác khi khoe lưng trần quyến rũ trong một bộ váy được thiết kế đẹp mắt.

Chân dài 22 tuổi khoe nét thanh lịch, quý phái trong một bộ váy ren, xuyên thấu ấn tượng

Váy cúp ngực cũng là một món đồ giúp cô nàng khoe được lợi thế cơ thể

Hiếm ai buồn mà vẫn đẹp được như Á hậu Việt Nam 2014

Những shoot hình nghệ thuật có chiều sâu luôn được Huyền My thể hiện một cách xuất sắc

"Diễn sâu" với bộ váy xuyên thấu được đấu giá hơn 150 tỷ, vô tình "gây họa" cho Huyền My những ngày qua.

Xuất hiện tại sự kiện với trang phục được đầu tư kỹ lưỡng, Huyền My dễ dàng trở thành tâm điểm của sự chú ý

Kể cả lúc cô nàng chăm chú theo dõi chương trình mình đang tham gia cũng được các nhiếp ảnh bắt được khoảnh khắc đẹp đến ngây người như thế này.

Huyền My khoe gu thời trang "hầm hố" với nguyên cây jean rách trên máy bay

Những khoảnh khắc u buồn đẹp "thần sầu" ở đời thường của Huyền My