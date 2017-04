Huyền My không quên tặng nón lá và cà phê cho Hoa hậu Hòa bình Thế giới cùng các Á hậu.

Ngày 17/4, Á hậu Huyền My xuất hiện vô cùng xinh đẹp trong buổi họp báo khởi dộng cuộc thi Miss Grand International 2017 - Hoa hậu Hòa bình Thế giới. Theo đó, Huyền My chính thức trở thành đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi năm nay.

Buổi họp báo với sự góp mặt của ông Nawat Itsaragrisil - chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới, đương kim Hoa hậu và Top 4 người đẹp đoạt danh vị cao nhất của cuộc thi Miss Grand International 2016.

Họp báo Hoa hậu Hòa bình thế giới 2017 tại Hà Nội.

Huyền My khoe vẻ đẹp thanh lịch nhưng cũng không kém phần quyến rũ khi chọn bộ váy tông màu trắng của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa.

Á hậu gây chú ý khi góp mặt trong buổi họp báo với tư cách là thí sinh đại diện cho Việt Nam.

Trước giờ có mặt buổi họp báo, Huyền My không giấu nổi hạnh phúc khi nhận được giấy phép của Cục Nghệ thuật Biểu diễn để tham dự Miss Grand International 2017. “Nhận được giấy phép của Cục Nghệ thuật Biểu diễn, tôi cảm thấy rất vui mừng và an tâm hơn để dồn toàn bộ tâm sức chuẩn bị cho cuộc thi sẽ diễn ra vào tháng 10 sắp tới tại Việt Nam” - Huyền My chia sẻ.

Trong thời gian qua, Huyền My tích cực tập luyện thể lực, tiếng Anh cũng như các kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho cuộc thi quan trọng. Á hậu hào hứng khoe cô đã giảm được 3 kg và cũng đang khẩn trương làm việc với các nhà thiết kế để có một phong cách đa dạng, hoàn hảo nhất.

Sau khi chính thức nhận được giấy phép từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Huyền My tiếp tục trau dồi và rèn luyện các kỹ năng để chuẩn bị cho cuộc thi vào tháng 10.

Huyền My đọ sắc bên Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2016 và Top 4.

Khi được hỏi liệu có sợ bị lép vế trước vẻ lộng lẫy của Top 5 Miss Grand International trong buổi họp báo hay không, Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2014 tự tin trả lời: “Tôi tới tham dự buổi họp báo hôm nay với tư cách là chủ nhà, chính vì thế tôi chọn cho mình phong cách lịch thiệp, sang trọng vừa đủ. Đây không phải là sự kiện để tôi ăn mặc quá lộng lẫy. Nhưng chắc chắn khi bước vào cuộc thi, mọi người sẽ thấy một Huyền My hoàn toàn khác để không bị lép vế trước các thí sinh nước bạn”.

Huyền My thân thiện với Miss Grand International 2016.

Huyền My không quên tặng nón lá và cà phê Việt Nam cho những người bạn quốc tế.

Top 5 Miss Grand International 2016 đều tỏ ra rất ngạc nhiên và thích thú.

Các người đẹp quốc tế cũng không ngớt lời dành cho đại diện Việt Nam.

Trước đó, Top 5 người đẹp này có buổi chụp hình tại những địa điểm nổi tiếng tại Hà Nội như cầu Long Biên và thăm thú cảnh vật, thưởng thức ẩm thực độc đáo ở nơi đây.

