Ngay sau khi bị dư luận chỉ trích để mẹ đẩy vali nặng để thoải mái tạo dáng ở sân bay, Á hậu Huyền My đã lên tiếng phân trần đồng thời cô đưa ra thêm những hình ảnh để chứng minh mình bị oan.

Theo Huyền My, khi cùng mẹ đến Myanmar tham dự buổi lễ ra mắt phim “Bridge over cloud - Cây cầu trên mây" ở đây, cô và mẹ đều cảm thấy mọi chuyện bình thường. Khi vừa xuống sân bay, cô đã chủ động đẩy chiếc vali nặng hơn để mẹ đẩy chiếc nhẹ. Tuy nhiên, khi ra đến cửa hải quan và thấy người phiên dịch lại có khá nhiều báo chí đến chụp ảnh, cô đã để chiếc vali qua một bên để người phiên dịch phụ mình, còn cô đứng tạo dáng để báo chí tác nghiệp. Sau đó, Huyền My tiếp tục phụ mẹ đẩy vali đi tiếp.

Để chứng minh những điều mình nói là sự thật, Huyền My công bố thêm loạt ảnh. Đồng cảm với chuyện này, người đẹp Lan Khuê cũng kể câu chuyện về mình.

Bức ảnh Huyền My bị chỉ trích để mẹ đẩy vali nặng

Huyền My công bố những bức ảnh kế tiếp. Ban đầu cô đẩy chiếc vali nặng hơn

Khi gặp được người phiên dịch, cô đã nhờ đẩy vali giùm để cho báo chí chụp ảnh

Sau đó cô tiếp tục "quản lý" chiếc vali của mình

“Nhớ có lần mình ra sân bay với 4 kiện hành lý nặng cân. Hôm đó ba và mẹ đều cùng ra sân bay đưa mình đi. Lúc phải dỡ hành lý xuống để check in, đương nhiên ba và mẹ vô điều kiện giúp mình làm điều đó. Nhưng lúc đó ý thức có người chụp ảnh mình mới nói: "Thôi ba mẹ để con, có người chụp hình dính cảnh ba mẹ khiêng cái vali này là mai con ăn đá chắc luôn. ".

Lúc đó mẹ chậc lưỡi nói: “Chi mà khổ vậy con. Con mẹ, mẹ chăm sóc, mẹ thương, mẹ xót mà cũng nói là sao?" Ba thì chống tay lắc đầu bực dọc vì con gái mặc váy, đi giày cao gót loay hoay với cái vali. Ba mẹ khi đấy mặc kệ cứ khiêng giúp mình mà nói: “Con tôi, tôi xót"”.

Ngay sau khi chia sẻ của Lan Khuê, Huyền My đã vào chia sẻ và nói: "Cám ơn chị yêu, đúng là chỉ những người trong cuộc mới hiểu câu chuyện như thế nào chị nhỉ? Mà thật ra là em bị oan ấy, có cả ảnh em bê đỡ vali giúp mẹ mà báo không đăng cơ, khổ ghê…”.

XVK