Cô đã cùng mẹ lên đường sang Nhật tham dự “Liên hoan phim quốc tế Okinawa” lần thứ 9 với vai trò Á hậu Việt Nam.

Vừa qua, Á hậu Huyền My cùng mẹ đã lên đường sang Nhật để tham dự Liên hoan phim quốc tế Okinawa lần thứ 9. Buổi tối trước đó, Huyền My vẫn tất bật tham gia làm giám khảo cho đêm thi Sinh viên thanh lịch của Đại học Kinh tế quốc dân cùng MC Phan Anh.

Tuy lịch trình khá bận rộn nhưng Á hậu vẫn giữ cho mình vẻ tươi tắn cũng như sẵn sàng giao lưu cùng các bạn sinh viên.

Huyền My và MC Phan Anh tại Đại học Kinh tế quốc dân.

Huyền My được mời tham dự Liên hoan phim quốc tế Okinawa lần thứ 9 với vai trò Á hậu Việt Nam, đồng thời là diễn viên trong dự án điện ảnh kết hợp giữa Việt Nam và Myanmar - The lover with beautiful heart mà cô đóng vai nữ chính.

Tuy chưa được trình chiếu nhưng Huyền My đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ của truyền thông tại Myanmar. Đồng hành cùng Huyền My tham gia sự kiện lần này tại Nhật còn có vợ chồng Lý Hải - Minh Hà.

Lịch làm việc bận rộn nhưng Á hậu vẫn xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ.

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà.

Liên hoan phim quốc tế Okinawa là sự kiện quy tụ nhiều nhà sản xuất, nhà làm phim, đạo diễn và diễn viên từ nhiều quốc gia, đặc biệt là châu Á. Liên hoan phim quốc tế Okinawa lần thứ 9 diễn ra từ ngày 20 tới 24/4 với rất nhiều hoạt động và điểm nhấn là đêm gala diễn ra vào ngày 24/4 (giờ địa phương).

Thời gian này, Huyền My vẫn đang tích cực tham gia các hoạt động đã kí kết từ trước, cũng như hoạt động cho vai trò đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Grand 2017.

Trước đó, cô đã chăm chỉ, tích cực tâp luyện thể thao, trau dồi khả năng tiếng Anh cũng như những kỹ năng cần thiết để thể hiện tốt vai trò đại diện đất nước tại cuộc thi quốc tế. Á hậu hào hứng khoe đã giảm được 3kg và đã làm việc với các nhà thiết kế trang phục để có thể xuất hiện chỉn chu nhất.

Chu Nguyên