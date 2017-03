Ngay sau khi có công bố Á hậu Huyền My trở thành đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Grand International 2017 đã có hàng loạt những thông tin bên lề như Huyền My giành giật cơ hội đi thi với các thí sinh khác hay Huyền My vẫn chưa được Cục NTBD cấp phép tham dự cuộc thi này....

Huyền My bất ngờ trở thành đại diện Việt Nam thi 'Miss Grand International 2017' tổ chức tại quê nhà

Cuộc thi Miss Grand International 2017 được đăng cai tổ chức tại Việt Nam - chính vì thế việc thí sinh nào của Việt Nam tham dự cuộc thi này đều là đề tài nóng bỏng của những người quan tâm. Chính vì thế, thông tin Á hậu Huyền My chính thức trở thành đại diện của Việt Nam được công bố khiến khá nhiều người bất ngờ. Chính vì thế những câu hỏi hoài nghi vì cho rằng cô không phù hợp tiêu chí cuộc thi cũng như là một "sân chơi quá rộng" đối với cô bỗng được nhiều người bàn tán. hông ít ý kiến cho rằng, Huyền My sẽ có khả năng lọt vào top cao nhờ vào lợi thế là thí sinh nước chủ nhà.

Thông tin đã làm cho công chúng hết sức bất ngờ, bởi trước đó, Á khôi 1 Hoa khôi Áo dài 2016 - Huỳnh Thị Yến Nhi và Hoa khôi Áo dài 2014 - Trần Ngọc Lan Khuê mới là 2 nhân vật được đồn đoán dự thi Miss Grand International năm nay (Yến Nhi do lỡ hẹn ở Miss Grand International năm rồi còn Lan Khuê được ông Nawat - chủ tịch Miss Grand International ưu ái).

Yến Nhi - người từng đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2016 nhưng do trục trặc visa phải thay đổi vào phút cuối mới là cái tên phù hợp để thi đấu năm nay. Việc "tước đi" cơ hội lần nữa của Yến Nhi ở Miss Grand International 2017 cũng là nguyên nhân khiến cho nàng Á hậu Việt Nam - Huyền My bị ném đá dữ dội. Thậm chí có nhiều ý kiến cho rằng Huyền My sở hữu gương mặt xinh xắn nhưng vẫn chưa thể hiện được thần thái của một nữ hoàng sắc đẹp thật sự. Vẻ đẹp của Huyền My khá gượng gạo chứ không hề tự nhiên. Riêng xét về kỹ năng trình diễn, Huyền My cũng không thể so sánh được với Yến Nhi mà kỹ năng catwalk là một trong những yếu tố rất quan trọng để mang lại thành công ở Miss Grand International. Chưa hết, ở cuộc thi này, Anh văn là vấn đề không thể xem nhẹ vì các thí sinh phải thuyết trình, trả lời phỏng vấn khá nhiều. Trong khi đó, đây hoàn toàn không phải là lợi thế của Huyền My khi vốn tiếng Anh của cô không cao như kỳ vọng.

Có quá nhiều hạn chế, vì vậy mà cư dân mạng đã vô cùng "bức xúc" khi nhận được thông báo Huyền My sẽ thi đấu Miss Grand International 2017 ngay trên sân nhà - một cơ hội "ngàn vàng" để Việt Nam tỏa sáng với bạn bè quốc tế nếu chọn được đại diện tốt.

Về phía Huỳnh Yến Nhi, cô đã khẳng định những lời chỉ trích của mọi người rất 'thiếu công bằng' cho Huyền My. Đồng thời, cô cũng khẳng định bản thân mình không phải người thụ động. Cô đã lên kế hoạch cho mình từ đầu năm và trong đó không có 'chiến dịch nào mang tên Huyền My cướp cơ hội của tôi'. "Tôi xin không nói tới việc Huyền My có 'xứng hay không xứng' tham gia cuộc thi này, bởi không ai trong chúng ta ngoài ông Chủ tịch cuộc thi Miss Grand có quyền đó. Tôi chỉ muốn làm rõ rằng ai cũng có cơ hội để được thử thách bản thân và ai cũng có cơ hội được tỏa sáng. Huyền My cũng như tôi, cô ấy có quyền..." Cuối dòng chia sẻ, Yến Nhi còn tiếp tục nhắn nhủ vui với Huyền My rằng: 'Nếu My cần học võ để chống lại cả thế giới, hãy đến với chị ba Yến Nhi. Nói trước, học phí không rẻ nha'.

Dòng status này của Yến Nhi được mọi người đánh giá là rất sòng phẳng nhưng bản lĩnh, khôn ngoan, sắc xảo.

Về phía Á hậu Huyền My, sau khi đọc được dòng chia sẻ này, cô đã gửi lời cảm ơn tới Yến Nhi ngay trên Facebook. Huyền My viết: "Em cám ơn chị nhiều đã động viên em và em sẽ cố gắng hết sức để xứng đáng với 30 phút của chị".

Chia sẻ với báo điện tử Một Thế Giới - bà Nguyễn Thị Thúy Nga, đơn vị giữ bản quyền đề cử thí sinh dự thi Miss Grand International, cho biết: "Ngay từ cuối năm 2016 thì Elite Việt Nam đã có một số buổi họp để đưa ra chiến lược phát triển cho Nhi cũng như với các người mẫu độc quyền trực thuộc Elite. Yến Nhi bày tỏ ý muốn theo đuổi hình ảnh một diễn viên hành động. Nhi hiện nay cũng đang theo học lớp diễn xuất, lớp cascadeur bên cạnh công việc người mẫu của mình. Chính vì ước mơ của cô ấy muốn trở thành diễn viên điện ảnh nên chúng tôi đã bàn bạc, xem xét và đưa cơ hội nào trao vào tay của Huyền My. Và trước khi cuộc thi được tổ chức, có khá nhiều ứng viên đã gặp gỡ và gửi hồ sơ để công ty xem xét, đánh giá về tiêu chí để tham dự cuộc thi Miss Grand International. Và chúng tôi cũng đã có nhiều buổi làm việc với cả Huyền My và Yến Nhi, bản thân chúng tôi đều nhận thấy hình ảnh của Huyền My ngày càng tốt. Sau bệ phóng Á hậu Việt Nam, Huyền My rất biết phát triển hình ảnh, làm người mẫu, MC, diễn viên. Bên cạnh đó, hình thể của My với các số đo rất phù hợp với tiêu chí của Miss Grand, cũng như khả năng tiếng Anh tốt, phù hợp với cuộc thi đòi hỏi thí sinh phải có kỹ năng diễn thuyết tốt. Chính vì thế, chúng tôi đã đề nghị Huyền My tham dự cuộc thi này và chính bản thân Huyền My cũng không hề biết ai sẽ là những ứng viên đại diện cho Việt Nam tham dự, nên nói cô ấy “giành giật” cơ hội của người khác là hoàn toàn không đúng”.

Cũng theo bà Nga, Elite hiện đã có kế hoạch training cho Huyền My ngay từ bây giờ cho đến khi cuộc thi Miss Grand International 2017 chính thức diễn ra, nhằm mục đích giúp đại diện Việt Nam có được thành tích tốt nhất.

Cũng trong chia sẻ với phóng viên - Á hậu Huyền My cho biết hiện cô đang tập trung hết sức để cố gắng cho cuộc thi sắp tới, hiện nay cô đã nhận được thư mời tham dự chính thức từ cuộc thi Miss Grand International. Hiện công ty Elite đang hoàn thiện hồ sơ để xin giấy phép của Cục NTBD cho cô tham dự cuộc thi sắc đẹp lớn nhất này. "Đây là một cuộc thi sắc đẹp lớn, bản thân My muốn tham dự để thay đổi bản thân vì mỗi một cuộc thi đều có một tiêu chí khác nhau. Cuộc thi này hướng tới một phụ nữ có vẻ đẹp hiện đại, có kiến thức về xã hội và đây cũng chính là điều mà Huyền My luôn trau dồi, học hỏi và hướng tới. Chính vì thế My rất vui mừng khi được đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi và hy vọng với hình ảnh của mình sẽ gớp phần lan tỏa hiệu ứng truyền thông tốt nhất cho hình ảnh phụ nữ Việt Nam tại Miss Grand International 2017” – Á hậu Huyền My khẳng định.

Về phía đại diện truyền thông của Huyền My cho biết khi được Elite gửi hồ sơ và được chấp thuận từ tổ chức Miss Grand International 2017, đơn vị quản lý của Á hậu Việt Nam mới quay trở lại làm hồ sơ để Cục NTBD duyệt, còn việc cuộc thi đã được cấp phép chưa thuộc đơn vị tổ chức.

Trong khi đó đại diện phía Bộ VHTT-DL và Cục NTBD cho biết hiện tại cuộc thi Miss Grand International (Hoa hậu hòa bình Thế giới) chưa được cấp phép tại Việt Nam và cả Á hậu Huyền My chưa nộp đơn xin được dự thi nên Cục cũng chưa cấp phép nên cũng không ý kiến gì cụ thể về việc này.

Dạ Thảo