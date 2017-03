Mới đây, tại Lễ hội cà phê 2017 ở Đắk Lắk, Á hậu Huyền My cố rướn người xuống để bắt tay một người đàn ông đi bộ theo đoàn, ăn mặc tuềnh toàng được cho là kẻ chuyên sàm sỡ phụ nữ.

Mới đây, Á hậu Huyền My đã tham gia một số hoạt động quảng bá cho Lễ hội cà phê 2017 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cùng hoa hậu Ngọc Hân và một số người đẹp khác, theo tin tức trên báo Dân việt.

Huyền My trong Lễ hội tại Đắk Lắk.

Trong khuôn khổ chương trình, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã diễn ra lễ hội, một trong những chương trình đặc sắc trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Một trong những khoảnh khắc nhiếp ảnh gia chụp lại được khiến cho nhiều người quan tâm đó là cảnh Huyền My cố rướn người xuống để bắt tay một anh chàng đi bộ theo đoàn, ăn mặc tuềnh toàng. Giây phút này cũng được Á hậu đăng tải lên trang cá nhân của mình.

Sẽ không có gì đáng nói nếu như cộng đồng mạng không phát hiện ra người đàn ông này là một ... dâm tặc chuyên quấy phá, sàm sỡ các cô gái trẻ tại Buôn Mê Thuột. Có người cho biết: “Ở đâu ảnh chả có mặt. May mà anh này chưa nhảy lên xe”. "Chị em Buôn Ma Thuột không ai không biết".

Hình ảnh Huyền My nắm nay người đàn ông được cho là kẻ chuyên sàm sỡ phụ nữ. Ảnh Dân việt.

Mới đây, Huyền My vừa tới Myanmar tham gia bộ phim điện ảnh do nước bạn sản xuất có tên Bridge over cloud - Cây cầu trên mây. Khi tới sân bay, á hậu Việt Nam nhận được sự chào đón của phương tiện truyền thông Myanmar, báo Zing news đưa tin.

Hình ảnh cô trong trang phục váy đen, khoác áo trắng mỏng phía ngoài, đeo kính thời trang được đăng tải trên tạp chí lâu năm Eleven. Tuy nhiên, tấm ảnh này ngay lập tức gây nhiều tranh cãi.

Nhiều người nhận ra Huyền My tạo dáng ngôi sao đi phía trước. Theo sau đó là mẹ cô, bà lẳng lặng đẩy hành lý cho con gái. Đa phần ý kiến cho rằng đây là hành động không phù hợp với một người con, dù đó là nghệ sĩ nổi tiếng.

Giải thích về tấm ảnh mới gây xôn xao trên mạng xã hội , Huyền My cho biết đây là sự hiểu nhầm đáng tiếc. Khi có mặt tại sân bay, cô cũng tự xách hành lý và may mắn được phiên dịch người Myanmar xách hộ. Tuy nhiên, do người này chỉ biết cô và không nghĩ người đi sau là mẹ cô nên mới để lọt khoảnh khắc gây chú ý.

Dã Quỳ (Tổng hợp theo báo Dân việt, Zing news)