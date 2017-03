Hình ảnh á hậu Huyền My tại sân bay Myanmar mới đây gây khá nhiều tranh cãi khi cô đi phía trước, mặc mẹ phía sau đẩy nhiều hành lý.

Huyền My vừa tới Myanmar tham gia bộ phim điện ảnh do nước bạn sản xuất có tên Bridge over cloud - Cây cầu trên mây. Khi tới sân bay, á hậu Việt Nam nhận được sự chào đón của phương tiện truyền thông Myanmar.

Hình ảnh cô trong trang phục váy đen, khoác áo trắng mỏng phía ngoài, đeo kính thời trang được đăng tải trên tạp chí lâu năm Eleven. Tuy nhiên, tấm ảnh này ngay lập tức gây nhiều tranh cãi.

Tấm ảnh trên tạp chí Myanmar gây nhiều tranh cãi khi Huyền My để mẹ xách hành lý, còn cô đi phía trước. Ảnh: Eleven.

Nhiều người nhận ra Huyền My tạo dáng ngôi sao đi phía trước. Theo sau đó là mẹ cô, bà lẳng lặng đẩy hành lý cho con gái. Đa phần ý kiến cho rằng đây là hành động không phù hợp với một người con, dù đó là nghệ sĩ nổi tiếng.

Trước đó, vào năm 2014, Hoa hậu Kỳ Duyên cũng từng bị chỉ trích khi lộ ảnh để mẹ "theo hầu" phía sau lúc di chuyển tại sân bay. Ngay lập tức, cô bị đám đông cư dân mạng chê bai và yêu cầu trả lại vương miện.

Hình ảnh cho thấy sau đó Huyền My tự xách hành lý của mình khi chờ xe đưa về khách sạn. Ảnh: Eleven.

Giải thích về tấm ảnh mới gây xôn xao trên mạng xã hội, Huyền My cho biết đây là sự hiểu nhầm đáng tiếc. Khi có mặt tại sân bay, cô cũng tự xách hành lý và may mắn được phiên dịch người Myanmar xách hộ.

Tuy nhiên, do người này chỉ biết cô và không nghĩ người đi sau là mẹ cô nên mới để lọt khoảnh khắc gây chú ý.

Hoa hậu Kỳ Duyên từng gây bão dư luận khi để mẹ phục vụ, xách váy, xách đồ.

Hiểu Nguyệt