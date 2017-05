Á hậu Huyền My hi vọng, những người hâm mộ sẽ có cái nhìn đa chiều và đúng đắn nhất.

Mới đây, Á hậu Huyền My vướng phải scandal “thả thính” người yêu của bạn thân khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Theo đó, một cô gái đã đăng tải trên Facebook các đoạn tin nhắn cùng những lời trách cứ, lên án về việc Huyền My có nhắn tin cho bạn trai của cô gái này.

Người hâm mộ khá bất ngờ trước scandal của Huyền My.

Tối 16/5, bà Lan Phương – mẹ của Á hậu Huyền My đã chính thức thông tin trả lời những liên quan. Trước những lời tố cáo và quy chụp con gái mình, bà Lan Phương – mẹ của Huyền My cho biết bà đã liên hệ với luật sư và cơ quan chức năng có thể sẽ có nhiều biện pháp để bảo vệ con gái.

Bà Lan Phương cho hay: “Tôi vô cùng sửng sốt khi con tôi bị gán vào vụ việc này. Tôi chính là người trực tiếp cùng Huyền My đến buổi diễn, cùng về và theo sát con gái trong suốt đêm diễn của NTK Hoàng Hải. Tôi khẳng định trong đêm diễn đó, Huyền My tập trung hoàn toàn cho công việc, càng không có thời gian để trò chuyện hay gặp gỡ bất kỳ ai không có liên quan khác. Khi biết được thông tin trên, tôi cảm thấy tổn thương thay cho con gái mình và tức giận cô gái đã tung tin”.

Huyền My trình diễn trong show thời trang của NTK Hoàng Hải tối 13/5.

Trong khi đó, bà Phạm Kim Dung, Phó ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2014 cũng lên tiếng về scandal này của Á hậu Huyền My. Bà cho biết, tính tình Huyền My vui vẻ, thân thiện nên trong cách trả lời tin nhắn cũng vô tư, vui vẻ nên có thể gây hiểu nhầm. việc trả lời tin nhắn với người đã giúp mua chiếc váy với mục đích từ thiện do mình góp phần tham gia, là điều khá bình thường!

Khi được hỏi nhận xét gì về những tin nhắn được báo chí công bố hôm nay, bà Kim Dung cho hay những nội dung tin nhắn được đăng tải thì không rõ ràng cả câu chuyện, mà chắp vá của các cuộc trao đổi khác nhau nên cũng không thể hiểu rõ đó là câu chuyện gì và cũng không thấy điều gì bất thường.

Ngoài ra, bà Dung chia sẻ thêm rằng, với những việc chuyên môn cần trao đổi trực tiếp với My thì dù điện thoại hay email luôn được Huyền My trả lời một cách hóm hỉnh, dễ thương: “Những tin nhắn của Huyền My thường theo phong cách teen, dễ thương kể cả gửi cho tôi và các anh chị có liên hệ công việc, kể cả đối với biên tập mới làm việc cô cũng luôn tạo cảm giác thân thiện, gần gũi như đã thân quen từ lâu”.

NTK Hoàng Hải – chủ nhân đêm thời trang có diễn ra hoạt động đấu giá váy áo vì mục đích từ thiện cho biết, người mua chiếc áo cũng là một khách mời như tất cả các khách mời khác và Huyền My với chàng trai này không thân thiết gì bởi thông tin đấu giá từ thiện thì đến cuối giờ Huyền My mới biết.

NTK Hoàng Hải còn chia sẻ thêm: “Tôi thường xuyên nhắn tin với My và nhận được phản hồi rất nhanh, dễ thương và luôn kèm theo những icon ngộ nghĩnh. Huyền My rất lễ phép và hóm hỉnh. Nếu như đi nước ngoài thì ngay sau khi đọc được tin nhắn My cũng phản hồi lại. Chắc có lẽ chính sự vô tư, hồn nhiên, dễ thương, lịch sự và thân thiện mỗi khi nhắn tin trả lời như vậy nên có thể dễ gây hiều lầm”.

NTK Hoàng Hải khẳng định Huyền My với chàng trai này không thân thiết gì bởi thông tin đấu giá từ thiện thì đến cuối giờ Huyền My mới biết.

Hiện tại, Huyền My đang tập trung toàn bộ thời gian và tâm sức cho các bài học để chuẩn bị cho cuộc thi Miss Grand International 2017. Cô cũng rất tiếc khi mình vô tình bị cuốn vào một vụ việc quá kỳ lạ, phần nào ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của mình. Nhưng Huyền My hi vọng, những người hâm mộ sẽ có cái nhìn đa chiều và đúng đắn nhất./.

Hà Phương/VOV.VN