Mới đây, một tài khoản Facebook đã tố Á hậu Huyền My có mối quan hệ không bình thường với chồng chưa cưới của mình.

Theo đó, tài khoản Facebook này cho biết mình và Huyền My có quen thân với nhau. Tuy nhiên một ngày nọ cô phát hiện ra những đoạn tin nhắn "thả thính qua lại" giữa Á hậu và chồng chưa cưới của mình nên đã vào nhắc nhở Huyền My một cách tế nhị. Chưa kể, tại một "sự kiện từ thiện váy áo" có sự góp mặt của Huyền My, chồng cô gái nọ cũng có mặt và tham gia đấu giá chiếc váy mà Á hậu mặc.

Tài khoản này cũng nhắn nhủ Huyền My: "Em Á hậu à. Làm sao thì làm đừng để vì tham lam quá mà vượt qua đạo đức con người với nhau." Người này cũng chỉ trích Huyền My khá nặng lời: "Tại sao thấy hoa đã có chủ mà em vẫn thích thả tại thính như này? Chị và bạn ý sau vụ này thì kết thúc hẳn nhé. Mời em xơi cả!"

Đi kèm với dòng trạng thái này là những bức ảnh chụp màn hình điện thoại ghi lại những đoạn trò chuyện giữa người được cho là bạn trai thiếu gia của cô gái với tài khoản có tên Nguyễn Trần Huyền My cùng ảnh đại diện rất giống với tài khoản facebook mà Á hậu Huyền My đang sử dụng.Cách đây hai ngày, Á hậu Huyền My làm vedette trong một show diễn thời trang. Bộ váy mà cô mặc trên người đã được một doanh nhân có tên Jackson trả giá 6500 USD. Doanh nhân này cho biết anh muốn mua chiếc váy Huyền My mặc để làm món quà tặng mẹ nhân Ngày của mẹ. Anh cũng muốn mẹ anh sẽ mặc chiếc váy này trong lễ cưới chị gái. Trên trang cá nhân của mình, vị doanh nhân này cũng viết một dòng trạng thái nhắn gửi tới bạn gái với ý mối quan hệ giữa anh và Huyền My chỉ là bạn bè.

Jackson (vest xanh) đứng cạnh Huyền My trong show thời trang mới đây.

Hiện tại, Á hậu Huyền My chưa phản hồi về thông tin này.

Vân / Theo Trí Thức Trẻ