Vào lúc 1 giờ 15 phút ngày 9/5. Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6 (địa bàn thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh trái cây Danh Tương phát hiện 940 kg trái cây các loại do Trung Quốc, Mỹ, Úc, Thái Lan nhập khẩu không có hóa đơn chứng từ.

Cơ sở trên do ông Danh Tương sinh năm 1986 làm chủ, địa chỉ: Đường số 1, Chợ Đồng xoài, Phường Tân Bình, Thị xã Đồng xoài, tỉnh Bình Phước.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng trái cây nhập ngoại tại cơ sở Danh Tương.

Trong số hàng trên có 114kg táo quả tươi nhãn hiệu Independen do Mỹ sản xuất; 200kg áo quả tươi không nhãn hiệu do Trung quốc sản xuất; 34kg táo quả tươi nhãn hiệu Galaxy do Mỹ sản xuất; 85kg táo quả tươi nhãn hiệu Orcharas do Úc sản xuất; 27kg táo quả tươi nhãn hiệu GloBal apples do Úc sản xuất; 160kg lê quả tươi nhãn hiệu Zhong Hua Gongl I do Trung quốc sản xuất; 5kg lê hạt nhãn hiệu Safpro do Úc sản xuất; 42kg nho quả tươi nhãn hiệu Johnson do Úc sản xuất; 28kg nho quả tươi nhãn hiệu MooIgezicht do Úc sản xuất; 150kg măng cụt không nhãn hiệu do Thái Lan sản suất…

Chủ cơ sở đã mua số hàng hóa nói trên trôi nổi trên thị trường không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, cũng như chứng từ nhập khẩu của lô hàng hóa nêu trên.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định.

