Chiều 5.4, UBND xã Đức Phú, H.Mộ Đức (Quảng Ngãi) cho biết lực lượng công an xã phối hợp với Công an H.Mộ Đức điều tra, truy tìm các đối tượng đã đốt cháy rụi 9 xe máy của đoàn kiểm tra về công tác bảo vệ rừng.

Sáng cùng ngày, đoàn kiểm tra bảo vệ rừng của H.Mộ Đức (Quảng Ngãi) đến tiểu khu rừng phòng hộ 312 thuộc địa bàn xã Đức Phú để kiểm tra, truy quét nạn chặt phá rừng để làm than hầm. Tại đây, đoàn kiểm tra đã phát hiện và phá hủy 5 hầm than, đồng thời thu giữ nhiều dụng cụ để phá rừng, đào lò than hầm...

Sau khi hoàn tất công việc, đoàn kiểm tra trở ra bìa rừng thì phát hiện 9 chiếc xe máy đã bị đốt cháy. Theo UBND xã Đức Phú, vị trí mà đoàn kiểm tra để xe máy cách khu vực lâm tặc phá rừng để làm than hầm khoảng 1 giờ đi bộ.

Hiển Cừ