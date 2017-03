U20 Pháp là ứng cử viên số một cho ngôi nhất bảng E, họ sở hữu nhiều tài năng đang tỏa sáng ở Ligue 1. U20 New Zealand và U20 Honduras không có nhiều hảo thủ.

1. Kylian Mbappe: Sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, kỹ năng dứt điểm tuyệt vời và khả năng “đánh hơi bàn thắng” tuyệt hảo, Mbappe được xem như tài năng tấn công sáng giá hàng đầu của Pháp. Mbappe đã góp công vào 26 bàn thắng từ đầu mùa giải, trong đó có 16 pha lập công và 10 đường kiến tạo tính trên mọi mặt trận. Anh đang là cầu thủ U19 ghi nhiều bàn nhất trong 5 giải hàng đầu châu Âu. Ở Monaco, chỉ có Radamel Falcao (24 bàn thắng và 5 pha kiến tạo) là xếp trên Mbappe. Tại giải U19 châu Âu 2016, Mbappe tỏa sáng rực rỡ với 5 bàn thắng giúp U19 Pháp đăng quang. HLV Wenger từng khen nức nở cầu thủ này và so sánh với Henry. Mbappe đang dần chuyển từ cầu thủ chạy cánh tài năng sang tiền đạo sát thủ.

2. Alban Lafont: Thủ môn số 1 của Toulouse, năm nay mới 18 tuổi, xếp thứ 30 trong danh sách các tài năng trẻ sáng giá nhất châu Âu 2016 theo đánh giá của tạp chí nổi tiếng La Gazzetta dello Sport (Italy). Thi đấu trận đầu tiên tại Ligue 1 ở tuổi 16, Alban Lafont đang giữ kỷ lục thủ môn trẻ nhất trong lịch sử VĐQG Pháp. Càng được trải nghiệm trong môi trường chuyên nghiệp, thủ môn trẻ ngày càng tiến bộ và hiện tại Lafont có vị trí không bàn cãi trong đội hình chính thức của Toulouse.

3. Marcus Thuram: Anh chính là con trai của huyền thoại bóng đá Pháp Lilian Thuram. Marcus đang thi đấu cho FC Sochaux ở Ligue 2. Khác với người cha từng đóng vai trung vệ lẫy lừng của ĐT Pháp, Marcus chơi ở vị trí tiền đạo. Điểm mạnh của Marcus Thuram thể hiện ở tốc độ, sức càn lướt và khả năng không chiến cừ khôi. Từng trải qua các đội U17, U18 và U19 Pháp, cầu thủ 19 tuổi này thể hiện mình là cây săn bàn có hạng.

4. Maxime Lopez: Ngôi sao trẻ của Marseille, được biết đến với biệt danh “Coutinho nước Pháp”. Maxime Lopez được xem là tài năng triển vọng nhất của lò đào tạo Marseille kể từ sau Samir Nasri. Lopez cũng có thể hình nhỏ con, phẩm chất kỹ thuật khéo léo và nhãn quan chiến thuật tốt như tiền vệ đang thi đấu cho Sevilla. Anh đã ra sân 21 trận trong mùa năm nay.

5. Amine Harit (tiền vệ): Rê bóng thành công thuộc top 20 châu Âu và top 5 Ligue 1. Amine Harit đa năng, có thể chơi tốt ở cánh lẫn trung tâm nhờ kỹ thuật tốt.

6. Malang Sarr: Trung vệ chính của Nice đang là nhân tố không thể thiếu (đá từ đầu 23/29 trận) giúp Đại bàng nhỏ sở hữu hàng thủ tốt thứ nhì Ligue 1 với 23 bàn thua. Cầu thủ 17 tuổi thuộc mẫu trung vệ thiên về sức mạnh và mang trong mình tố chất của thủ lĩnh. Không chỉ đá hay ở vị trí trung vệ, Sarr còn có thể chơi tốt trong vai trò hậu vệ cánh.

7. Issa Diop: Sinh năm 1997, sản phẩm của lò đào tạo Toulouse. Issa ra mắt Ligue 1 mùa giải trước và được thi đấu 21 trận. Đây là một con số khá ấn tượng dành cho cầu thủ trẻ trong mùa đầu tiên. Ở thời điểm hiện tại, Issa Diop sắm vai trụ cột hàng phòng ngự đội bóng miền nam nước Pháp. Anh có mặt trong đội hình xuất phát ở 22/29 trận mùa này.

8. Jorge Daniel Álvarez (U20 Honduras): Chỉ cao 1,68 mét và chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự nhưng chính sự xuất sắc và phong độ ghi bàn của Jorge Daniel Álvarez đã đưa U20 Honduras tiến vào trận chung kết U20 CONCACAF 2017. Với 3 bàn thắng, Jorge Daniel Álvarez được bầu chọn vào ĐHTB của giải.

9. Logan Rogerson (U20 New Zealand): Sinh năm 1998 nhưng Logan Rogerson đã là thành viên của U23 và ĐTQG New Zealand. Tiền đạo này ra mắt tuyển quốc gia từ năm 2015 khi vào sân ở trận giao hữu gặp Oman. Anh cũng là thành viên của tuyển New Zealand vô địch Châu Đại Dương năm 2016.

Anh Dũng