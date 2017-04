Rạng sáng nay, ôtô khách chở nhiều người đi đến khu vực nút giao ở Bình Dương thì bị xe đầu kéo container tông trúng. Phương tiện này lật nghiêng làm 9 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 3h30 ngày 16/4, tại nút giao Thủ Khoa Huân với đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn thuộc thị xã Thuận An (Bình Dương).

Theo thông tin ban đầu, thời gian trên, xe đầu kéo container biển kiểm soát TP.HCM (chưa rõ tài xế điều khiển) lưu thông trên tuyến Mỹ Phước – Tân Vạn theo hướng Đồng Nai – Bình Dương. Khi đến nút giao, xe này xảy ra va chạm với ôtô khách loại 29 chỗ ngồi do tài xế Trần Văn Tâm (44 tuổi, quê Trà Vinh) cầm lái.

Chiếc xe khách lật nghiêng sau va chạm. Ảnh: V.D.

Va chạm mạnh làm xe khách bị hất văng vào cửa tiệm bánh bên kia đường, sau đó lật nghiêng.

Tai nạn làm tài xế Tâm, phụ xe là Nguyễn Hoàng Sang (37 tuổi, quê Trà Vinh) cùng 7 hành khách bị thương nặng. Họ phải nhập viện cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương, Công an thị xã Thuận An có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra làm rõ. Nhà chức trách chưa xác định được chiếc xe khách chở bao nhiêu người trước thời điểm xảy ra tai nạn.

Đến 8h cùng ngày, các phương tiện liên quan vụ tai nạn được lực lượng chức năng di dời khỏi hiện trường.

Tai nạn xảy ra tại nút giao Thủ Khoa Huân với Mỹ Phước - Tân Vạn, thị xã Thuận An, Bình Dương. Ảnh: Thiên Sơn.

Ngọc An